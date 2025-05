Koeman maakt selectie Oranje bekend: verrassende debutant, sterkhouder ontbreekt

Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de eerste twee kwalificatieduels richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada bekendgemaakt. De bondscoach kan in de interlands tegen Finland en Malta weer een beroep doen op Denzel Dumfries, die wegens blessureleed in maart niet van de partij was. Doelman Kjell Scherpen debuteert in de definitieve selectie, terwijl Bart Verbruggen ontbreekt. Het Nederlands elftal komt op zaterdag 7 juni in actie in en tegen Finland, drie dagen later staat het thuisduel met Malta op het programma.

Scherpen is met afstand de meest verrassende naam in de selectie van het Nederlands elftal. De boomlange doelman maakte in de zomer van 2019 de overstap van FC Emmen naar Ajax. Tot een doorbraak in de Amsterdamse hoofdmacht zou het niet komen. Scherpen maakte desondanks in de zomer van 2021 een mooie transfer naar Brighton & Hove Albion, dat vijf miljoen euro voor hem betaalde. Een halfjaar later vertrok hij op huurbasis naar KV Oostende. In het seizoen 2022/23 speelde hij op huurbasis voor Vitesse, waarna hij door Brighton voor twee seizoenen werd verhuurd aan Sturm Graz.

Voor de club uit Oostenrijk keepte hij tot op heden 67 wedstrijden, waarin hij 87 keer moest vissen. Zeventien keer hield hij zijn doel schoon. Scherpen werd in het verleden al twee keer tussentijds aan de spelersgroep van Oranje toegevoegd. In juni 2022 raakte Tim Krul tijdens een training geblesseerd en werd hij vervangen door Scherpen, in maart 2023 moest Verbruggen ziek afhaken en mocht Scherpen zich opnieuw melden. Zijn uitverkiezing voor de interlands tegen Finland en Malta heeft alles te maken met de absentie van Verbruggen. De eerste keus van Koeman kampt met fysieke klachten en heeft tijd nodig voor zijn herstelproces.

Mark Flekken en Nick Olij zijn de andere keepers in de selectie. Koeman doet verder (grotendeels) een beroep op de spelers die hij in maart had opgeroepen voor de interlands tegen Spanje. Dumfries keert terug in de selectie. Hij moest wegens een blessure beide ontmoetingen met Spanje aan zich voorbij laten gaan. Ten opzichte van de vorige interlandperiode ontbreken Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde neemt mogelijk met Jong Oranje deel aan het EK Onder 21.

Selectie Nederlands elftal

Nathan Aké* (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong* (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato* (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang* (PSV), Donyell Malen* (Aston Villa), Nick Olij* (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kjell Scherpen (Sturm Graz), Xavi Simons (RB Leipzig), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst* (Ajax) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

* Deze (zeven) spelers nemen deel aan de driedaagse trainingsstage. Samen met een groep spelers van Jong Oranje, zonder (internationale) clubverplichtingen, werken zij op de KNVB Campus in Zeist de volgende trainingen af:

Kwalificatiereeks WK 2026

Er werd op 13 december vorig jaar geloot voor de kwalificatiereeks richting het WK van 2026 in Noord-Amerika. Het Nederlands elftal kreeg op die dag enkel zijn potentiële tegenstanders richting dat eindtoernooi te horen. De definitieve loting voor Koeman en zijn manschappen was afhankelijk van de uitkomst van het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. In het geval dat Oranje als winnaar uit dat tweeluik was gekomen, belandde het in een groep met Turkije, Georgië en Bulgarije.

Het Nederlands elftal moest echter zijn meerdere erkennen in Spanje. Na een 2-2 gelijkspel in De Kuip volgde in de return opnieuw een spectaculaire ontmoeting. Spanje en Nederland sloegen in de reguliere speeltijd allebei twee keer toe, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin leek Lamine Yamal voor de beslissing te zorgen, maar Xavi Simons schoot beide landen vanaf elf meter naar een strafschoppenreeks. Daarin trok Spanje aan het langste eind. Nederland plaatste zich daardoor niet voor de halve finale van de Nations League, met als gevolg dat het in de kwalificatiereeks richting het WK 2026 uitkomt tegen Polen, Finland, Litouwen en Malta.

Finland en Malta zijn de eerste twee tegenstanders op weg naar het eindtoernooi op het Noord-Amerikaanse continent. Oranje trapt op zaterdag 7 juni af met een uitwedstrijd tegen Finland (aftrap om 20.45 uur). Op 10 juni staat het duel met Malta op het programma. Die wedstrijd begint eveneens om 20.45 uur en wordt gespeeld in het stadion van FC Groningen. Nederland vervolgt de kwalificatiereeks in september met een thuiswedstrijd tegen Polen (4 september) en een uitwedstrijd tegen Litouwen (7 september).

