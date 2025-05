Sneijder geeft inkijkje in zijn telefoon: 'Je mag het weten'

Wesley Sneijder heeft in een uitgebreid interview met Ziggo Sport teruggeblikt op 2010, het beste jaar uit zijn spelersloopbaan. In gesprek met Wytse van der Goot laat hij weten nog altijd in contact te zijn met zijn toenmalige ploeggenoten van Internazionale.

In het jaar 2010 won Inter grote prijzen: de Champions League, het landskampioenschap, de Coppa Italia, de Supercoppa en de wereldbeker voor clubteams. Sneijder was een van de smaakmakers in de ploeg van José Mourinho. In het programma Tussen De Palen vertelt de voormalig international van het Nederlands elftal over zijn verstandhouding met zijn oude ploeggenoten van Inter.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben nog steeds een appgroep. Daar zitten er zeventien in, als ik het goed heb. Ik zal even kijken”, vertelt Sneijder, die zijn telefoon erbij pakt. Interviewer Van der Goot vraagt hoe de appgroep heet. “Dat mag jij weten: hij heet Inter 2020 Tripleta”, zegt Sneijder. Tripleta is het Italiaanse woord voor 'treble'.

Hij laat daarna zijn telefoon zien en las namen op van oud-spelers die nog in de WhatsApp-groep zitten. “Cambiasso, Materazzi, Toldo, Arnautovic, Stankovic, Milito, Córdoba, Milito, Júlio César, Maicon, Pandev, Zanetti, Eto’o… De trainer (Mourinho, red.) zat erin, maar die is er sinds kort uit. Die zal binnenkort wel weer terugkeren. Die komt en gaat."

© Ziggo Sport

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Fenerbahçe meldt groot nieuws over Tadic, die naast Ajax nóg een optie heeft 🔗

👉 De stemmen zijn geteld: dit is het FCUpdate Eredivisie-team van het Jaar 🔗

👉 Miljoenenflop van Feyenoord kan plots transfereren naar grote clubs 🔗

👉 'Gakpo zou Liverpool-vertrek slechts voor drie clubs willen overwegen' 🔗

👉 Zidane verheugt zich op nieuwe klus: ‘Het is een droom, ik kan niet wachten’ 🔗