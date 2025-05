Zidane verheugt zich op nieuwe klus: ‘Het is een droom, ik kan niet wachten’

Zinédine Zidane heeft zich openlijk uitgesproken over de toekomst. De succestrainer wordt al langer in verband gebracht met het bondscoachschap van Frankrijk, maar heeft nu ook echt aangegeven oren te hebben naar die functie.

Zidane is tot nu toe zijn trainerscarrière werkzaam geweest bij Real Madrid. Eerst als assistent, toen als trainer van het B-elftal en later in twee periodes als hoofdtrainer. De oud-voetballer was verantwoordelijk voor de drie opeenvolgende Champions League-titels in 2016, 2017 en 2018. Daarnaast won hij twee keer het WK voor clubteams, twee landskampioenschappen en zowel de Europese als Spaanse Supercup – elk twee keer.

Sinds zijn tweede vertrek bij de club in 2021 wordt de trainer voortdurend gelinkt aan de functie van bondscoach van Frankrijk, maar op die positie zit nog altijd Didier Deschamps, die in 2018 het wereldkampioenschap binnensleepte met Les Bleus. Afgelopen januari werd bekend dat Deschamps na het WK van 2026 afscheid neemt, na een dienstverband van veertien jaar.

Door het aanstaande afscheid lijkt de combinatie Zidane-Frankrijk steeds dichterbij te komen. Op een evenement van Adidas op dinsdag sprak de tachtigvoudig international zich uit over die mogelijkheid: "Natuurlijk, het is een droom, ik kan niet wachten."

"Er is een bondscoach aan het roer, er is een team en daar moet je respect voor hebben. Dat is wat we doen. Dit is niet echt het juiste moment. Maar als het zover is, zou het een groot genoegen zijn als de kans zich voordoet", zei Zidane. "Ik heb mijn carrière even op pauze gezet, maar ik voel me helemaal trainer."

