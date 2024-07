Fransen schuiven na enorme teleurstelling massaal één naam naar voren: 'Het is tijd'

Na de enorme teleurstelling voor Frankrijk in de halve finale van het EK tegen Spanje is het voor veel Fransen duidelijk: het tijdperk Didier Deschamps is voorbij. De huidige bondscoach loodste zijn land in 2018 naar de wereldtitel en vier jaar later naar een nieuwe WK-finale, maar heeft dit EK de hoge verwachtingen niet kunnen waarmaken. De Fransen weten al wie Deschamps moet gaan opvolgen: Zinedine Zidane.

De Franse bond stelde Deschamps na het zeer teleurstellend verlopen EK van 2012 aan als bondscoach. De 55-jarige oefenmeester staat dus al ruim twaalf jaar aan het roer bij Les Bleus. Tijdens het WK van 2014 in Brazilië moest Frankrijk in de kwartfinales nog z’n meerdere erkennen in Duitsland, maar twee jaar later kwam het tijdens het EK in eigen land al tot de finale. Daarin werd weliswaar met 1-0 verloren van Portugal, maar nog eens twee jaar later kroonden de Fransen zich in Rusland tot de beste van de wereld.

Het succes in Rusland kreeg echter geen passend vervolg. Frankrijk won onder leiding van Deschamps nog wel een Nations League, maar werd tijdens het laatste EK al in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door Zwitserland en verloor in 2022 de WK-finale van Argentinië, eveneens vanaf elf meter. Na de nederlaag tegen Argentinië leek het huwelijk tussen Frankrijk en Deschamps ten einde, maar de nationale bond bleef vertrouwen houden in de inmiddels 55-jarige keuzeheer en verlengde diens contract tot en met het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Of Deschamps dan nog voor de groep staat, is zeer de vraag. Frankrijk reikte tijdens het EK in Duitsland weliswaar tot de halve finale, maar vraag niet hoe. De Fransen scoorden tot de halve finale tegen Spanje geen enkele veldgoal. Twee eigen doelpunten en een benutte strafschop door Kylian Mbappé bleken voldoende voor een plek bij de laatste vier. Deschamps kreeg gedurende het toernooi steeds meer kritiek over zich heen vanwege de saaie en vooral laffe manier van voetballen, maar hij bleef vasthouden aan de tactiek die hem in het verleden succes bezorgde. Tegen de Spanjaarden kwam Frankrijk er ondanks een vroege voorsprong echter niet aan te pas.

Einde Deschamps, Zidane als opvolger? Voor veel Fransen is het na de uitschakeling helder. De voormalig profvoetballer van onder meer Juventus en Real Madrid, die in 1998 wereldkampioen werd met zijn land, wordt al langer genoemd als droomkandidaat voor de functie van bondscoach. Zidane is al een paar jaar niet meer werkzaam als trainer. Hij stond gedurende zijn trainersloopbaan twee keer voor de groep bij Real Madrid, waar hij vooral tijdens zijn eerste periode heel succesvol was. Zo loodste hij de Spaanse grootmacht driemaal naar de eindzege van de Champions League.