Einde van een tijdperk: Deschamps stopt na 14 jaar bij Franse ploeg

Didier Deschamps neemt na veertien jaar afscheid als bondscoach van Frankrijk, zo meldt L’Équipe dinsdagavond. Na het WK van 2026 zal de oefenmeester aftreden bij Les Bleus, wat woensdag vermoedelijk officieel bekend wordt gemaakt.

Met zijn vertrek komt er een einde aan een tijdperk bij de nationale ploeg, waar Deschamps niet meer weg is te denken. De 56-jarige trainer volgde in 2012 Laurent Blanc op als bondscoach van Frankrijk. Het werd een zeer succesvol huwelijk tussen beide partijen.

Hoewel Deschamps regelmatig kritiek kreeg op zijn speelstijl, behaalde hij fraaie resultaten met de Franse ploeg. In 2018 leidde hij Frankrijk naar de wereldtitel door Kroatië met 4-2 te verslaan in de WK-finale. Op het daaropvolgende WK in Qatar (2022) haalde Frankrijk opnieuw de finale, maar dit keer was Argentinië na strafschoppen te sterk. Ook in 2016 verloor Frankrijk onder Deschamps een finale: Portugal bleek met 0-1 te sterk in de EK-finale in eigen land.

Daarnaast won Deschamps met Frankrijk de Nations League in 2021 door Spanje met 2-1 te verslaan. Een mogelijke overwinning op het WK van 2026, dat begint in Mexico City, zou een prachtige afsluiting zijn van zijn periode als bondscoach. Voor zijn tijd bij de nationale ploeg was Deschamps ook succesvol als trainer van Olympique Marseille, Juventus en AS Monaco.

