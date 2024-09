'Deschamps grijpt drie dagen na pijnlijke nederlaag keihard in bij Frankrijk'

Frankrijk leed afgelopen vrijdag een pijnlijke nederlaag tegen Italië (1-3) en dat is Didier Deschamps niet in de koude kleren gaan zitten. De bondscoach, die zowel tijdens als na afloop van het recente Europees Kampioenschap in Duitsland al flink onder druk stond, is van plan zijn opstelling voor het duel met België op flink wat posities te wijzigen. Zelfs zou genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Frankrijk reikte tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar nog tot de finale, waarin het uiteindelijk na strafschoppen verloor van Argentinië. De ploeg van Deschamps, die zijn land in 2018 naar de wereldbeker loodste, gold voorafgaand aan het EK in Duitsland als een van de topfavorieten voor de eindzege. Maar de Fransen maakten die status geen moment waar. Ze reikten weliswaar tot de halve finales, maar het spel was niet om over naar huis te schrijven en scoren deden ze amper. In de halve finale tegen Spanje kwamen ze nog wel op voorsprong, maar grepen ze uiteindelijk volledig verdiend naast een ticket voor de finale.

Italië deelt Frankrijk nieuwe tik uit

Deschamps en zijn manschappen zijn gebrand op revanche, maar de eerste wedstrijd in de nieuwe editie van de Nations League resulteerde in een grote teleurstelling. Italië was toch wel verrassend met 1-3 te sterk in het Parc des Princes. Frankrijk krijgt drie dagen na die nederlaag de kans op eerherstel. Ruim twee maanden na de ontmoeting in de achtste finales van het EK treffen Frankrijk en België elkaar opnieuw. De Belgen staan mogelijk wel tegenover een totaal andere Franse ploeg, want Deschamps zou van plan zijn om flink wat wijzigingen door te voeren.

Dat meldt L’Équipe althans. Alleen doelman Mike Maignan, centrumverdediger William Saliba, middenvelder Youssouf Fofana en vleugelspeler Michael Olise behouden naar verluidt hun basisplaats. Naast Mbappé moeten ook onder meer Antoine Griezmann, N’Golo Kanté en Theo Hernández genoegen nemen met een reserverol. Maignan verdedigt het doel, het centrale duo bestaat uit Dayot Upamecano en Saliba en Jules Koundé en Lucas Digne zijn de backs. Op het middenveld vormt Fofana een koppel met Manu Koné en de doelpunten moeten voorin komen van Randalo Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram en Olise.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Fofana; Kolo Muani, Olise, Dembélé; Thuram.

België aast op revanche

De ontmoeting tussen Frankrijk en België begint maandagavond om 20.45 uur. België boekte afgelopen vrijdag een 3-1 overwinning op Israël. Frankrijk was tijdens het EK nog nipt te sterk voor de Rode Duivels. Een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Vertonghen vlak voor tijd maakte toen het verschil tussen beide landen.

