Italië komt ongekende horrorstart knap te boven en doet Frankrijk pijn in Parijs

Italië is met een knappe 1-3 zege op Frankrijk uitstekend begonnen aan de Nations League. Na een absolute horrorstart - Frankrijk kwam al na twaalf (!) seconden op 1-0 - trok de ploeg van bondscoach Luciano Spalletti het duel in het Parc des Princes alsnog naar zich toe.

Spalletti mocht ondanks een bijzonder matig EK in Duitsland, waar de Italianen in de achtste finales roemloos sneuvelden tegen buurland Zwitserland, aanblijven in zijn functie. In het Nations League-duel met de Fransen kon de keuzeheer eindelijk weer beschikken over Sandro Tonali. De middenvelder van Newcastle United zat een schorsing van tien maanden uit vanwege ongeoorloofde gokpraktijken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bizar: Italianen staan te slapen en incasseren recordgoal tegen Frankrijk

Bradley Barcola bezorgde Frankrijk een absolute droomstart. De buitenspeler van Paris Saint-Germain ontfutselde vlak na de aftrap de bal aan de blijkbaar nog niet helemaal wakkere Giovanni Di Lorenzo, stoomde op naar het Italiaanse doel en verschalkte zijn clubgenoot Gianluigi Donnarumma fraai: 1-0. Di Lorenzo maakte zijn fout korte tijd later bijna goed, maar zag zijn harde kopbal op de lat boven de Franse doelman Mike Maignan uiteenspatten.

LEES OOK: Dimarco en Tonali toveren: Italië komt wonderschoon op gelijke hoogte in Parijs

Na een halfuur was het alsnog gelijk, en hoe. Na een fraaie aanval, waarin Tonali de show stal met een subtiele voetbeweging, volleerde Federico Dimarco snoeihard raak. Daar zou het niet bij blijven. Vijf minuten na rust verzond Mario Retegui een lage voorzet richting de tweede paal, waarna Davide Frattesi de Italianen op voorsprong zette. Een kwartier voor tijd zorgde invaller Giacomo Raspadori voor de definitieve beslissing. De aanvaller van Napoli werd aangespeeld door een andere ingevallen speler, Destiny Udogie, en ontdeed zich met enig fortuin van William Saliba, waarna hij de 1-3 achter Maignan kon schieten.

Italië drukt door! 👊

De Fransen hebben het moeilijk en via Frattesi is het 1-2 💥#ZiggoSport #NationsLeague #FRAITA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.