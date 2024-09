Dimarco en Tonali toveren: Italië komt wonderschoon op gelijke hoogte in Parijs

Italië is vrijdagavond op werkelijk schitterende wijze op gelijke hoogte gekomen in het Nations League-duel met Frankrijk. was het eindstation van een fraaie aanval met daarin een hoofdrol voor de van een lange schorsing teruggekeerde , en schoot verwoestend raak.

De Italianen begonnen nog dramatisch aan het duel in het Parc des Princes in Parijs. Al na twaalf (!) seconden kon Bradley Barcola profiteren van geklungel van de tegenstander en incasseerden de Azzurri de razendsnelle 1-0. Giovanni Di Lorenzo, die bij de tegengoal een negatieve hoofdrol speelde, maakte even later bijna gelijk, maar zag zijn harde kopbal uiteenspatten op de lat.

Na een halfuur werd het alsnog gelijk, en hoe. Andrea Cambiaso opende vanaf de rechterflank met een bekeken pass 'over de hele' op Dimarco. De speler van Internazionale legde vervolgens terug op Tonali, die de bal op artistieke wijze met zijn hiel weer meegaf aan de doorgelopen Dimarco. Die nam het speeltuig vervolgens in één keer op de pantoffel en verschalkte de Franse doelman Mike Maignan met een diagonaal schot: 1-1.

