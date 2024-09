Bizar: Italianen staan te slapen en incasseren recordgoal tegen Frankrijk

Italië had ongetwijfeld gehoopt na het matig verlopen Europees Kampioenschap in Duitsland beter voor de dag te komen in het Nations League-duel met Frankrijk, maar dat is bepaald niet gelukt. Al na twaalf (!) seconden kon namens de Fransen profiteren van een slordige pass en lag de 1-0 in het netje.

In Duitsland overleefden de Italianen de groepsfase door in poule B als tweede te eindigen achter de latere kampioen Spanje, met vier punten uit drie duels. In een ontluisterende achtste finale ging het vervolgens mis tegen buurland Zwitserland, dat met 2-0 te sterk was. Bondscoach Luciano Spalletti mocht echter - ondanks forse kritiek - tóch aanblijven.

Artikel gaat verder onder video

"Mama mia, Italia!", roept Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis vlak na de aftrap uit, als zijn geliefde Italianen al vroeg het deksel op de neus krijgen. Barcola heeft even eerder kinderlijk eenvoudig de bal kunnen ontfutselen aan tegenstander Giovanni Di Lorenzo, die niet op stond te letten toen hij werd aangespeeld door Andrea Cambiaso.

De 22-jarige Barcola, speler van Paris Saint-Germain, kan vervolgens vrij opstomen richting het Italiaanse doel dat wordt verdedigd door zijn clubgenoot Gianluigi Donnarumma. Met een hard en hoog schot tekent Barcola vervolgens voor de 1-0, buiten bereik van de aanstormende doelman. Overigens had Di Lorenzo zijn fout enkele minuten later goed kunnen maken door gelijk te maken, maar de verdediger van Napoli kopte snoeihard, buiten bereik van de Franse doelman Mike Maignan, op de lat.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.