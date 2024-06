Zwitserland imponeert en stuurt regerend Europees kampioen Italië naar huis

Zwitserland heeft in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland overtuigend afgerekend met regerend kampioen Italië. In het Olympiastadion in Berlijn opende vlak voor rust de score, waarna de eindstand kort na de start van de tweede helft op uiterst fraaie wijze op 2-0 in Zwitsers voordeel bepaalde. Het Alpenland mag zich nu gaan opmaken voor de kwartfinales, waarin het stuit op de winnaar van de wedstrijd tussen Engeland en Slowakije.

De Europees kampioen van Euro 2020 (gespeeld in 2021 in verband met corona), Italië, kende een moeizame aanloop naar de tweede ronde. In de ‘’poule des doods’’ met Spanje, Kroatië en Albanië wist het slechts één keer te winnen, verloor het één keer en speelde het één keer gelijk. Door een treffer in de achtste minuut van de blessuretijd schakelden de Italianen Kroatië uit. Zwitserland bleef ongeslagen in poule A en moest alleen gastland Duitsland voor zich dulden. De Zwitsers stuntten drie jaar geleden tegen Frankrijk en de verwachtingen waren hoog voor deze wedstrijd in de knock-out fase.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf de aftrap namen de Zwitsers het initiatief en werden de Italianen ver teruggedrongen. Kansen waren echter spaarzaam, alleen Breel Embolo kreeg een grote mogelijkheid. Hij vond echter Gianluigi Donnarumma op zijn weg, die de zwakke inzet keerde. In de 36e minuut was het dan toch raak, toen Ruben Vargas de doorgelopen middenvelder Remo Freuler bereikte in het strafschopgebied. De aanname was niet perfect, maar omdat de bal omhoog ging kon Freuler de bal uit de lucht op doel schieten, waarna de bal via Donnarumma in het doel ging: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Meteen na rust werd de opgave voor het toch al zwakke Italië nog een stuk moeilijker. Italië trapte zelf af, had veel mensen voor de bal, maar verspeelde de bal meteen. In de tegenaanval mocht vervolgens Vargas volledig vrij aanleggen van vijftien meter en met een prachtig geplaatst schot in de verre kruising liet hij Donnarumma kansloos: 2-0. Daarna duurde het lang voor Italië iets van druk kon forceren. Fabian Schär raakte met een kopbal zijn eigen paal en Gianluca Scamacca deed hetzelfde, maar beide keren ging de bal niet in het doel van Yann Sommer. Omdat de druk van Italië maar niet op gang kwam bleef Zwitserland eenvoudig overeind en bereikte het de kwartfinale. Voor Italië is het vakantie, iets waar het gezien het vertoonde spel hard aan toe leek te zijn.

