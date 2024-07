Italië-bondscoach Spalletti krijgt na uiterst pijnlijke uitschakeling van de bond te horen dat hij mag blijven

Bondscoach Luciano Spalletti van Italië werd op zaterdagavond met zijn Italië uitgeschakeld op het EK in Duitsland na een matige vertoning tegen Zwitserland. Toch hoeft de 65-jarige oefenmeester de zeperd niet te bekopen met zijn ontslag. Spalletti zelf en voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) Gabriele Gavina schoven bij de persconferentie aan om het debacle te bespreken.

Een inspiratieloos Italië verloor met 2-0 van Zwitserland in de achtste finale van het EK 2024. Tot enorme kansen kwamen de azuurblauwen niet, en ook goaltjesdief Gianluca Scamacca kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Een pijnlijke uitschakeling dus voor Spalletti en de andere Italianen. Toch hoeft de bondscoach niet te vrezen voor een ontslag. Gavina sprak daags na de Europese uitschakeling op de persconferentie over de toekomst van Spalletti.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben gisteren lang met de bondscoach gesproken”, begon de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond. “Het is ondenkbaar om onze problemen op te lossen door al na acht of negen maanden een einde te maken aan wat een operatie van meerdere jaren is. Centraal in dit project staat een coach die hier nog niet zo lang is en die niet altijd al zijn spelers tot zijn beschikking had”, aldus Gavina.

Spalletti zelf was ook aanwezig bij de persconferentie, en gaf zelf ook tekst en uitleg over de uitschakeling van de nationale ploeg. “We kwamen aan op het EK na een verdiend maar moeizaam kwalificatieresultaat. Er was dringend behoefte aan goede resultaten. We wisten dat we niet de optimale selectie hadden. Ik probeerde mijn werk 100 procent goed te doen, ik vond het juist om niets aan me voorbij te laten gaan. Maar het is een analyse die ik moet maken en ik zal erover nadenken hoe het anders had gekund.”

Toch steekt de oefenmeester na de teleurstelling ook zijn eigen hand in zijn boezem. “Of ik de best mogelijke Spalletti ben geweest? Duidelijk niet. Ik lees dat mij wordt verweten dat ik te veel de toon heb gezet en mythes heb gebruikt om na te volgen. Maar ik heb voorbeelden om na te volgen. Er zijn nog veel dingen die ik moet laten zien, mijn inzet zal volledig zijn”, vertelt de coach. Spalletti en zijn mannen mogen het weer laten zien in de Nations League. Op 6 september staat de uitwedstrijd in Frankrijk gepland.

