Aanvoerder Mbappé keihard aangepakt in Frankrijk: 'Overduidelijk ongeschikt'

wordt in de Franse media stevig aangepakt nadat hij met de nationale ploeg van Frankrijk een pijnlijke nederlaag leed in het Nations League-duel met Italië. De steraanvaller, die Paris Saint-Germain deze zomer verruilde voor Real Madrid, had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn terugkeer in het Parc des Princes in Parijs.

De Franse bondscoach Didier Deschamps posteerde Mbappé tegen de Italianen in de punt van de aanval, terwijl hij op de flanken basisplaatsen in petto had voor Bradley Barcola (PSG) en debutant Michael Olise (Bayern München). Waar Barcola (die voor zijn club in het nog prille seizoen ook al vier keer trefzeker was) direct na de aftrap een Frans record vestigde door al na twaalf seconden te scoren, wist Mbappé geen potten te breken.

Get Football News France geeft Mbappé een zware onvoldoende voor zijn spel: de aanvaller krijgt een 3 en was daarmee (samen met AC Milan-middenvelder Youssouf Fofana) de slechtste man aan Franse zijde. "Zijn impact bij zijn terugkeer in het Parc des Princes was minimaal, op een paar combinaties op de rand van de zestien na", noteert de voetbalsite. "Hij is overduidelijk ongeschikt voor de positie als eenzame spits in dit systeem, maar gezien het goede spel van Barcola is het nauwelijks te verantwoorden om hem terug te zetten op de linkervleugel", luidt de pijnlijke conclusie.

RMC Sport zag 'een verloren aanvoerder' rondlopen in Parijs. "Net als bij zijn debuut in Madrid liet hij zich in de eerste helft vaak terugzakken op het veld", schrijft het medium. Voormalig keeper Lionel Charbonnier, die als analist aan RMC is verbonden, vond dat nog niet het grootste probleem: "Hij heeft de vrijheid om daar te lopen, Olise en Barcola kunnen zo in de ruimtes duiken waar Mbappé niet is", analyseert de vroegere sluitpost van onder meer AJ Auxerre. De keren dat de aanvoerder wél rond het doel opdook stelde hij Charbonnier echter teleur, zoals het moment in de 34ste minuut waarin Mbappé over schoot: "Hij had teveel haast", luidt het oordeel. In de tweede helft zakte het hele aanvallende trio vervolgens ver weg: "Het leken wel geesten na de pauze. Mbappé was volledig afwezig", schrijft RMC.

