Geplaagd Manchester United slikt nieuwe tegenvaller

De gifbeker voor Manchester United is nog altijd niet leeg. De ploeg van trainer Rúben Amorim staat halverwege het seizoen in de Premier League op een zeer teleurstellende veertiende plaats. Geld om de ploeg te versterken is niet aanwezig bij de Engelse grootmacht. Volgens de Manchester Evening News is Manchester United volledig door het transferbudget van dit seizoen heen.

Afgelopen zomer nog gaf Manchester United, toen nog met Erik ten Hag als manager, voor zo'n tweehonderd miljoen euro aan nieuwe spelers binnen. Zo presenteerden The Red Devils onder meer Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. De gewenste investeringen hadden niet het gewenste effect voor Manchester United.

Ten Hag werd ontslagen door de clubleiding, maar onder opvolger Amorim gaat het nog niet veel beter. Onder leiding van de Portugees wist Manchester United slechts twee van de acht wedstrijden in de Premier League winnend af te sluiten. Volgens Britse media snakt de club naar een nieuwe impuls, ware het niet dat het geld bij de gevallen Engelse topclub. The Red Devils zullen eerst spelers moeten verkopen om ruimte te maken in de financiële huishouding.

Rashford biedt mogelijk de oplossing voor Manchester United

Mogelijk ligt de sleutel voor de oplossing bij Marcus Rashford. De aanvaller, en kind van de club, zit de laatste weken vaker niet dan wel bij de selectie van Amorim en zou willen vertrekken. De 27-jarige buitenspeler is een grootverdiener bij United en een transfer zou de noodlijdende club de nodige financiële ruimte geven voor inkomende transfers. Wel zal er dan direct een vervanger moeten worden aangetrokken.

