Man United eindigt 2024 in mineur tegen Newcastle, zeer pijnlijke avond voor Zirkzee

Manchester United heeft maandagavond verloren van Newcastle United. De basis voor de overwinning van The Magpies werd gelegd in de eerste helft, toen Newcastle heer en meester was en al vroeg afstand nam: 0-2. Alexander Isak maakte al vroeg de openingstreffer. Joelinton maakte de andere treffer. kende geen goede avond, hij werd al voor rust gewisseld. Het was de derde nederlaag op rij voor Manchester United.

Bij Manchester United ontbrak de geschorste aanvoerder Bruno Fernandes. Wel weer opgenomen in de wedstrijdselectie was Marcus Rashford, die op de bank begon. De aanvaller miste de afgelopen vier wedstrijden wegens teleurstellende optredens tegen onder meer Viktoria Plzen. Zirkzee stond wel aan de aftrap. Hij speelde als één van de drie aanvallers, samen met Amad Diallo en Rasmus Højlund. Newcastle United, dat na een stroeve start van het seizoen de laatste tijd steeds verder klimt op de ranglijst, trad onder meer aan met voormalig Willem II spits Isak. De Zweedse spits is dit seizoen met elf treffers en vier assists in zestien Premier League-duels goed op dreef.

Newcastle schoot uit de startblokken met een doelpunt al in de vierde minuut. Linksachter Lewis Hall kon zonder enige tegenstand een voorzet afleveren. Die voorzet belandde op het hoofd van Isak, die helemaal vrij stond tussen Harry Maguire en Lisandro Martínez, waarna de spits simpel raak kopte: 0-1. In de negentiende minuut verdubbelde Newcastle de voorsprong. Net als bij het eerste doelpunt kwam de voorzet van links en kon er van dichtbij gescoord worden. Deze keer waren de hoofdrolspelers Anthony Gordon, die de voorzet gaf, en Joelinton, die Martínez in de lucht versloeg. Hij leek met zijn bovenarm te scoren, maar de VAR gaf heel snel groen licht: 0-2. Kort voor rust besliste Sandro Tonali bijna de wedstrijd, maar hij raakte van dichtbij de paal.

Na rust kwam er een heel ander Manchester United uit de kleedkamer. In de 59e minuut scoorde Maguire bijna de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal spatte uiteen op de paal. Daarvoor en daarna drong het wel aan, maar wist het nauwelijks kansen te creëren. Omdat Newcastle zich beperkte tot het verdedigen van de voorsprong werd het geen moment zo spectaculair als voor rust en kabbelde de wedstrijd rustig richting het einde en kon Newcastle drie punten bij schrijven.

Door de nederlaag blijft United aan de onderkant van de middenmoot op plek veertien staan. De voorsprong op Ipswich Town, dat op de eerste degradatieplek staat en maandag verrassend won van Chelsea, bedraagt zeven punten. Komende zondag mogen The Red Devils zich opmaken voor de volgende uitdaging van formaat. De ploeg van Rúben Amorim gaat dan op bezoek bij de ongenaakbare koploper, Liverpool, om de Northwest Derby te spelen. Newcastle United klimt door de zege naar de vijfde plek. De ploeg van Eddie Howe gaat komende zaterdag op bezoek bij Tottenham Hotspur, dat elfde staat.