Reactie Man United-supporters op pijnlijke wissel Zirkzee verbaast clubicoon: 'Dit is bruut'

Gary Neville heeft te doen met , die maandagavond al na een dik halfuur werd gewisseld in de wedstrijd tussen Manchester United en Newcastle United (0-2), wat door de thuissupporters met gejuich werd begroet. Trainer Ruben Amorim van The Red Devils legt op zijn beurt uit hoe hij tot zijn pijnlijke beslissing kwam.

Zirkzee begon maandag op een voor hem nieuwe positie bij United. De Oranje-international nam de nummer tien-positie achter de spits over van de geschorste aanvoerder Bruno Fernandes. Manchester United werd op eigen veld echter overklast door de bezoekers uit Newcastle, die al binnen twintig minuten een 0-2 voorsprong te pakken hadden door treffers van Alexander Isak en Joelinton. Amorim greep na 33 minuten in en haalde Zirkzee naar de kant, Kobbie Mainoo was zijn vervanger. Aan de stand zou echter niets meer veranderen, waardoor de Mancunians 2024 afsloten met hun negende (!) competitienederlaag van het seizoen en als nummer veertien van de Premier League het nieuwe jaar in zullen gaan.

De supporters van Manchester United juichten sarcastisch op het moment dat Zirkzee zijn trieste aftocht maakte. Neville, die als verdediger bijna 600 wedstrijden voor Manchester United speelde, had als co-commentator bij Sky Sports geen goed woord over voor de reactie van de supporters. "Ik heb echt met Joshua te doen", sprak Neville onder meer. "Ik weet dat hij veel geld verdient, maar hier wordt een mens door zijn eigen fans uitgejouwd. Dat is bruut, dit heb ik in de 43 jaar dat ik hier kom niet zo vaak gezien", aldus Neville.

Amorim verscheen na afloop van de wedstrijd voor de camera's van diezelfde zender en legde uit hoe hij tot zijn beslissing kwam. "Je moet in het belang van het team denken maar ook in dat van de speler, maar die was aan het lijden. Ik dacht dat het hele team het moeilijk had en dat we een extra middenvelder nodig hadden om de bal beter in de ploeg te kunnen houden", vertelde de Portugees. "Het was echt zwaar voor me om dit te doen, maar ik heb Josh gesproken omdat het belangrijk was om hem duidelijk te maken dat het voor het team nodig was dat hij eruit ging."

'Newcastle was beter dan Manchester United, niet beter dan Joshua Zirkzee'

Zirkzee verdween na zijn wissel direct in de spelerstunnel, om pas enkele minuten later plaats te nemen op de bank. Neville sprak tijdens de wedstrijd het vermoeden uit dat een staflid de Nederlander terug zou hebben gestuurd. Amorim hechtte er niet veel waarde aan: "Ik weet dat Josh een goede kerel is. Ik kan me indenken dat sommige jongens zich op zo'n moment rot voelen, maar hij is een hele goede jongen. Zo is het leven, we zullen Josh steunen en doorgaan. Newcastle was beter dan Manchester United, ze waren niet beter dan Josh", besloot de Portugees.

