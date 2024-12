Rúben Amorim verrast met nieuwe positie voor Joshua Zirkzee

Manchester United begint maandagavond met als nummer tien aan de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (21.00 uur). Dat is enigszins verrassend, want de Oranje-international speelde gedurende zijn carrière nog niet vaak op die positie.

Zirkzee keert maandagavond terug in de basiself van Manchester United, nadat hij afgelopen donderdag tegen Wolverhampton Wanderers (2-0 nederlaag) slechts invaller was. Hij profiteert van een schorsing van Bruno Fernandes en neemt de positie van de Portugese aanvallende middenvelder één op één over.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay junior noemt twee opties voor Oranje als Brobbey, Zirkzee en Weghorst 'niet onomstreden zijn'

Zirkzee speelde sinds zijn zomerse komst van Bologna nog niet als nummer tien voor Manchester United: hij werd tot dusver steeds gebruikt als centrumspits. Hoofdtrainer Rúben Amorim denkt echter dat de Nederlander uitermate geschikt is voor de nummer tien-rol. “Naar mijn mening is Zirkzee geen duidelijke nummer negen”, zegt de Portugese oefenmeester voorafgaand aan de aftrap tegenover Sky Sports.

Amorim verwacht dat Zirkzee power kan toevoegen vanaf het middenveld. “We hebben kracht nodig. Als je naar onze wedstrijden kijkt, zie je dat we soms te licht zijn. We hebben de bal, maar je voelt geen power. De ploeg heeft die power nodig. Zirkzee is naar mijn mening uitstekend in staat om tussen de linies te spelen, dus we gaan het vandaag met hem proberen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Guardiola wil profiteren van financiële problemen oude liefde Barcelona'

Pep Guardiola zou met Manchester City weleens kunnen gaan profiteren van de financiële problemen van zijn vroegere werkgever Barcelona.