Persoonlijke vernedering voor Joshua Zirkzee bij Manchester United

is maandagavond na 33 minuten voetballen al gewisseld bij Manchester United. De Oranje-international werd geslachtofferd, nadat zijn ploeg in het eerste halfuur alle hoeken van het veld te zien kreeg van Newcastle United. Bij de wissel van Zirkzee klonk er luid applaus van Old Trafford.

Zirkzee begon bij Manchester United als nummer tien. Hij profiteerde van een schorsing van Bruno Fernandes en nam de positie van de Portugese aanvallende middenvelder één op één over.

“Naar mijn mening is Zirkzee geen duidelijke nummer negen. We hebben kracht nodig. Als je naar onze wedstrijden kijkt, zie je dat we soms te licht zijn. We hebben de bal, maar je voelt geen power. De ploeg heeft die power nodig. Zirkzee is naar mijn mening uitstekend in staat om tussen de linies te spelen, dus we gaan het vandaag met hem proberen”, zei trainer Rúben Amorim voor de aftrap tegen Sky Sports.

Het experiment met Zirkzee als nummer tien hield echter slechts een halfuur stand. Newcastle United domineerde Manchester United en verschafte zich binnen negentien minuten een 0-2 voorsprong, dankzij doelpunten van Alexander Isak en Joelinton.

De bezoekers kregen daarna kansen op meer goals, maar onder meer de paal bracht redding voor het team van Amorim. De Portugese oefenmeester had in minuut 33 genoeg gezien en slachtofferde Zirkzee toen ten faveure van Kobbie Mainoo.