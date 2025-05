'Dit is een afgang voor de Eredivisie en de KNVB'

De discussie over de play-offs om Europees voetbal in de Eredivisie is weer helemaal opgelaaid. Dit heeft alles te maken met het afhaken van Fortuna Sittard voor het seizoenstoetje. Hierdoor maakt mogelijk de nummer tien van de Eredivisie nog kans op een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Volgens journalist Leon ten Voorde is het terugtrekken van Fortuna voor de play-offs 'een afgang voor de Eredivisie en de KNVB.

Fortuna kondigde dinsdag aan niet te gaan deelnemen aan de play-offs voor Europees voetbal. De Limburgse club heeft geen UEFA-licentie gekregen en mag daarom komend seizoen niet uitkomen in Europees verband. Met nog twee wedstrijden te gaan in de Eredivisie staat Fortuna momenteel op een negende plaats in de Eredivisie. Door de bekerwinst van Go Ahead Eagles, dat zevende staat in de Eredivisie, schuift die plek op naar de nummer negen van de competitie. Mocht Fortuna als negende het reguliere seizoen afsluiten, dan gaat de nummer tien, momenteel Sparta Rotterdam, de play-offs in.

FC Utrecht-trainer Ron Jans, die met de Domstedelingen al verzekerd is van een ticket in de tweede voorronde van de Europa League, was voor de camera van RTV Utrecht not amused toen hij hoorde dat Fortuna Sittard is uitgesloten van Europees voetbal. De oefenmeester neemt het woensdagavond met zijn ploeg op tegen de Limburgers. "Dan mag nummer tien misschien meedoen met de play-offs voor Europees voetbal. Dat vind ik echt belachelijk. Stop ermee met die play-offs, tenminste voor de Europese plekken.”

In de ogen van Jans is de huidige opzet slecht voor het Nederlandse voetbal. Daarin krijgt hij bijval van FC Twente, dat twee seizoenen geleden de play-offs wist te winnen. Volgens Ten Voorde komt de discussie over de play-offs weer op de agenda in Zeist door 'de zaak Fortuna'. "De KNVB heeft als doelstelling dat het bij de top 6 competities van Europa wil horen. Die ambitie kan de bond alleen waarmaken als er voldoende Europese punten binnenkomen. En daarvoor heb je de beste clubs van Nederland nodig, zo vinden de tegenstanders", schrijft hij in De Twentsche Courant Tubantia.

Voorstanders play-offs wijzen op charme

Waar clubs als AZ en FC Twente de play-offs ongetwijfeld als een 'moetje' zien, daar wijzen voorstanders juist op de charme van het seizoenstoetje. Op deze manier staat er voor diverse ploegen nog van alles op het spel. Clubs die zonder de play-offs allang uitgespeeld waren. Daar komt voor dit seizoen nog bij dat Go Ahead Eagles geheel verrassend de KNVB Beker wist te winnen. Daarmee verdienden de Deventenaren een plek voor de groepsfase van de Europa League.

Iets waar de KNVB verandering in hoopt te brengen. "De bond al tijden bezig met een lobby bij de UEFA om het ticket voor het winnen van de beker minder zwaar te maken", schetst Ten Voorde. "Vrijwel alle clubs zijn het er over eens dat de verhouding niet klopt. Go Ahead is al zeker van acht duels in de Europa League terwijl FC Utrecht na een topseizoen als nummer vier eerst twee voorrondes moet spelen."

Grote clubs hebben de KNVB vaak gewezen op het gevaar hiervan, maar er werd lange tijd gedacht dat het niet zo'n vaart zou lopen. Men ging er gemakshalve van uit dat een club uit de top drie van de Eredivisie de beker wel zou winnen, waardoor de nummer vijf van de competitie ook rechtstreeks Europees voetbal heeft.

'Afgang voor Eredivisie en KNVB'

"Dit seizoen is alles anders en je kunt er gif op innemen wat de reacties zijn als volgende week bijvoorbeeld de nummer 10 er met het laatste ticket vandoor gaat. De terugtrekking van Fortuna is in elk geval een afgang voor de eredivisie en de KNVB. De bond beoordeelde de financiële positie van de Limburgers met een voldoende. Bij de UEFA denken ze daar dus heel anders over, met alle gevolgen voor het slot van de eredivisie", besluit Ten Voorde.

Woerts kondigde verdwijning play-offs aan, maar dat is niet zo

Sportmarketeer Chris Woerts kondigde halverwege september bij Vandaag Inside aan dat de play-offs met ingang van komend seizoen zouden verdwenen. "Er gaat iets veranderen in de opzet van de Eredivisie. De vervelende play-offs van de nummer vijf tegen de nummer acht of de nummer zes tot de nummer negen, daar gaan ze mee stoppen. De clubs zijn het zat. De speeldagenkalender is te vol. Ze willen minder lang spelen, want met de play-offs ga je door tot eind mei.”

Een kijkje op de speeldagenkalender van de KNVB voor het seizoen 2025-2026 wijst echter uit dat de play-offs om Europees voetbal volgend seizoen 'gewoon' gespeeld worden. "De play-offs om een Europees ticket en de play-offs om promotie en degradatie worden voornamelijk in mei afgewerkt", valt er te lezen.

Vind jij dat de play-offs voor Europees voetbal in de Eredivisie moeten worden afgeschaft? Laden... 45% Ja, die moeten afgeschaft worden 25% Nee, het is prima om te te behouden 25% De play-offs moeten aangepast worden 5% Anders, namelijk... 20 stemmen

