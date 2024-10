Wereldkampioen luidt de noodklok voor Frankrijk: 'Spelers gefrustreerd door keuzes Deschamps'

Emmanuel Petit maakt zich grote zorgen over de nationale ploeg van Frankrijk, waar zijn voormalig ploeggenoot Didier Deschamps al twaalf jaar aan het roer staat. Na het teleurstellend verlopen Europees Kampioenschap in Duitsland kwam maandag het nieuws dat per direct stopt als international. Volgens Petit is het hoog tijd dat Deschamps voor een andere aanpak gaat kiezen.

Petit speelde als middenvelder voor clubs als Arsenal, FC Barcelona en Chelsea en kwam tussen 1990 en 2003 tot 63 wedstrijden voor Les Bleus. In 1998 bepaalde hij de eindstand in de WK-finale tegen Brazilië op 3-0 in het voordeel van de Fransen, die daarmee in eigen land de wereldtitel pakten. Deschamps was aanvoerder van dat elftal, dat onder leiding stond van bondscoach Aimé Jacquet. "De tactische benadering van Deschamps is absoluut te vergelijken met die van Jacquet", zegt Petit in gesprek met Get Football News France. "Hij (Deschamps, red.) heeft zo lang bij Juventus gepeeld, we weten allemaal wat de tactiek in Italië in die jaren was. We werden wereldkampioen in 1998 en Europees Kampioen in 2000 met een sterke defensie, een sterk en compact elftal dat heel lastig te verslaan was. Deschamps is daardoor geïnspireerd, dat heeft hij de afgelopen jaren bij de nationale ploeg laten zien."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Deschamps grijpt drie dagen na pijnlijke nederlaag keihard in bij Frankrijk'

Maandag bracht Griezmann naar buiten dat hij het na 137 interlands voor Frankrijk per direct voor gezien houdt. Petit vermoedt dat de aanvaller annex aanvallende middenvelder van Atlético Madrid vooral tot die beslissing is gekomen uit teleurstelling over het feit dat Deschamps besloot om Kylian Mbappé tot aanvoerder te benoemen. Bovendien was Griezmann sinds kort ineens niet meer onomstreden in de Franse ploeg: "De afgelopen tien jaar waren Griezmann en Mbappé de eerste namen die Deschamps op papier zette, maar dat was de afgelopen maanden niet langer het geval. We hebben allemaal kunnen zien dat er geen optimaal vertrouwen tussen hen was en ook geen goede communicatie, dus ik ben helemaal niet verrast", aldus Petit.

LEES OOK: Aanvoerder Mbappé keihard aangepakt in Frankrijk: 'Overduidelijk ongeschikt'

"Hij heeft altijd gezegd dat het het belangrijker is in het voetbal om geen goals tegen te krijgen, voordat je er zelf eentje probeert te maken. Dat hebben we nu jarenlang gezien", vervolgt Petit. "Ik denk dat veel mensen daar gefrustreerd over zijn - en ook een aantal spelers. Dus ik weet niet wat hij gaat doen nu Griezmann er niet meer bij is, misschien maakt hij het team wel nóg verdedigender." Als het aan Petit ligt, kiest Deschamps echter voor een meer aanvallende aanpak: "Ik denk dat hij geen keus meer heeft, Didier moet zich als trainer echt verbeteren met de kwaliteiten die het elftal heeft. Maar hij is heel erg beïnvloed door wat er in 1998 gebeurd is."

Twee uitwedstrijden op het programma

Frankrijk ging eerder deze maand in Parijs pijnlijk onderuit tegen Italië in de eerste speelronde van de Nations League (1-3). Drie dagen later werd wél gewonnen van België (2-0). In de aankomende interlandperiode nemen de Fransen het, zonder Griezmann, in datzelfde toernooi op tegen Israël (10 oktober) en andermaal België (14 oktober). Beide wedstrijden worden op vreemde bodem gespeeld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.