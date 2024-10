Antoine Griezmann (33) zet per direct streep onder interlandloopbaan

heeft het einde van zijn interlandloopbaan aangekondigd. De Franse aanvaller van Atlético Madrid maakt middels een bericht op zijn sociale media bekend dat hij een streep zet onder zijn periode in de nationale ploeg. Griezmann debuteerde op 5 maart 2014 voor Frankrijk, werd in 2018 wereldkampioen en zou uiteindelijk 137 interlands spelen. Daarin was hij goed voor 44 doelpunten en 38 assists.

Griezmann maakte tijdens het seizoen 2013/14 grote indruk bij Real Sociedad. In vijftig wedstrijden in alle competities was hij goed voor twintig doelpunten en vijf assists. Hoewel hij niet kon voorkomen dat Real Sociedad in de Champions League in een groep met Manchester United, Bayer Leverkusen en Shakthar Donetsk slechts één punt pakte, trok hij begin 2014 voor het eerst het shirt van zijn land aan. Precies op tijd, want Frankrijk bereidde zich op dat moment voor op het Wereldkampioenschap in Brazilië. Griezmann debuteerde op 5 maart van dat jaar tegen Nederland (2-0 winst) en zou tijdens het WK drie keer aan de aftrap verschijnen. Frankrijk strandde in de kwartfinales tegen Duitsland.

Griezmann zou na dat toernooi uitgroeien tot zeer belangrijke schakel in de Franse nationale ploeg. Tijdens het Europees Kampioenschap van 2016 in eigen land was hij de grote smaakmaker, met zes doelpunten en twee assists had hij een groot aandeel in de finaleplaats. Hij kon echter niet voorkomen dat de eindstrijd tegen Portugal uitmondde in een grote teleurstelling (1-0 nederlaag). Griezmann en zijn ploeggenoten waren na de verloren EK-finale in eigen land gebrand op revanche en die kwam er tijdens het WK van 2018 in Rusland. Met Griezmann uiteraard als basisspeler plaatste de formatie van bondscoach Didier Deschamps zich voor de finale tegen Kroatië, waarin Griezmann met een doelpunt, de vrije trap waaruit het eigen doelpunt van Mario Mandzukic volgde én een assist op de 3-1 van Paul Pogba een groot aandeel had in het Franse succes (4-2 winst).

Na het succesvol verlopen WK in Rusland zou Griezmann ook tijdens de EK’s van 2020 (vanwege het coronavirus gespeeld in 2021) en 2024 én het WK van 2022 uitkomen. Griezmann won met Frankrijk in 2021 de Nations League, een paar maanden nadat Les Bleus tijdens het EK al waren gestrand in de achtste finales. Tijdens het WK van 2022 kwam Griezmann, ondanks een nieuwe finaleplaats, niet tot scoren en ook gedurende het recente EK in Duitsland wist hij het net niet te vinden. Zijn reserverol in de halve finale tegen Spanje duidde al een beetje op zijn naderende einde in de nationale ploeg. Griezmann had begin deze maand in de Nations League-wedstrijd tegen Italië nog wel een basisplaats, maar zat een paar dagen later tegen België op de bank. Hij zou als invaller zijn laatste minuten maken in de nationale ploeg.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024 𝑳𝒆𝒔 𝒆́𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 🥺



Grizi prend sa retraite internationale après 10 ans de bons et loyaux services.



Merci pour le velours, merci pour la passion, merci pour les souvenirs @AntoGriezmann 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/XwQ5inTyKq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2024

