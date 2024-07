Deschamps zorgt voor grote schok bij Frankrijk en passeert sterkhouder tegen Spanje

moet dinsdagavond in de halve finale tussen Spanje en Frankrijk genoegen nemen met een plek op de bank. Dat melden verschillende media, waaronder het doorgaans zeer goed geïnformeerde L’Équipe, althans. Didier Deschamps geeft in de strijd om een plek in de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland de voorkeur aan .

Griezmann was in het afgelopen seizoen een van de beste voetballers op de Europese velden. In 48 wedstrijden voor Atlético Madrid was hij goed voor 24 doelpunten en acht assists. Griezmann is al jaren een steunpilaar in de Franse nationale ploeg. In maart ontbrak hij voor het eerst sinds hele lange tijd in de selectie en prompt verloor de formatie van coach Deschamps van Duitsland. Er werd in de aanloop naar het EK dan ook veel verwacht van Griezmann, maar de krullenbol geeft tot op heden evenals veel ploeggenoten niet thuis.

Griezmann miste in de groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal een aantal grote kansen op een treffer en kwam ook in de daaropvolgende wedstrijden niet tot scoren. Hij leverde ook nog geen assists. Griezmann steekt op z’n zachtst gezegd dus niet in grootse vorm. Niet voor niks haalde Deschamps hem afgelopen vrijdag in de kwartfinale tegen Portugal al na 67 minuten naar de kant. Dembélé kwam voor hem binnen de lijnen en de vleugelaanvaller maakte een gretige indruk. Hij werd na afloop - Frankrijk versloeg Portugal na strafschoppen - zelfs uitgeroepen tot Man of the Match.

Dembélé mag het dinsdagavond tegen Spanje dus vanaf het begin laten zien. Volgens onder meer L’Équipe moet Griezmann hopen op een invalbeurt. Deschamps voert nóg een wijziging door: Adrien Rabiot keert na een schorsing terug in de basis. Dat gaat ten koste van Eduardo Camavinga. Deschamps houdt voor de rest vast aan de vertrouwde namen. Bij Spanje zijn noodgedwongen meerdere wijzigingen ten opzichte van het duel met Duitsland (2-1 winst). Pedri (geblesseerd), Dani Carvajal én Robin Le Normand (beiden geschorst) zijn niet inzetbaar. Zij worden vervangen door respectievelijk Dani Olmo, Jesús Navas en Nacho.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Opstelling Spanje: Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams.

De halve finale tussen Spanje en Frankrijk begint om 21.00 uur.

