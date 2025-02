Dembélé passeert Bizot tweemaal en continueert krankzinnige vorm

Paris Saint-Germain heeft een voorschot genomen op het bereiken van de achtste finale van de Champions League. In de heenwedstrijd tegen Stade Brest was de koploper van de Ligue 1 veel te sterk voor de competitiegenoot: 0-3. blonk uit en continueerde zijn topvorm.

Marco Bizot stond onder de lat bij Stade Brest en kreeg na twintig minuten een kans om zich te onderscheiden, maar dat lukte niet. Vitinha benutte op beheerste wijze een strafschop, die was verkregen na een handsbal van Pierre Lees-Melou.

Tien minuten voor de rust was Abdallah Sima dicht bij de gelijkmaker, maar hij trof de paal met een kopbal. Daarna sloeg Dembélé toe aan de overzijde. De buitenspeler trok met de bal aan de voet naar binnen vanaf de rechterflank en vond de rechterhoek: 0-2.

Halverwege de tweede helft was Dembélé andermaal trefzeker. Hij ontving de bal met wat geluk in het strafschopgebied, nam ‘m goed aan en rondde overtuigend af. Een kwartier voor tijd liet de aanvaller een goede kans liggen om zijn hattrick te voltooien: een schot van dichtbij werd geblokt door Soumaila Coulibaly.

Dembélé in blakende vorm

Niettemin kan Dembélé opnieuw terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Hij verkeert sinds medio december in waanzinnige vorm: in zijn laatste elf officiële wedstrijden was hij goed voor liefst achttien doelpunten. PSG heeft uitstekende papieren voor het bereiken van de achtste finale, waarin Liverpool of FC Barcelona de tegenstander wordt.

