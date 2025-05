Koeman ontvangt open sollicitatie: ‘Ik kan honderd procent impact hebben op Oranje’

is ervan overtuigd dat hij ‘impact kan hebben’ op het Nederlands elftal, dat laat de 22-jarige spits weten in het YouTube-programma Matchday. Emegha wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een toptransfer naar Chelsea.

Emegha heeft een goed seizoen achter de rug met het Franse Strasbourg. De voormalig Sparta-spits kwam tot veertien goals en drie assists in 27 wedstrijden Ligue 1. Strasbourg eindigde als zevende en plaatste zich voor Conference League-voorrondes. Hoewel transferexpert Fabrizio Romano en Voetbal International melden dat Chelsea Emegha deze zomer wil vastleggen, is het waarschijnlijk dat de boomlange Nederlandse spits ook het komende seizoen voor de Franse nummer zeven speelt. Het is de bedoeling dat Emegha pas in de zomer van 2026 de overstap maakt naar Stamford Bridge.

LEES OOK: Koeman krijgt vlak voor interlandperiode heel goed nieuws

In diezelfde zomer vindt ook het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten plaats. Bondscoach Ronald Koeman riep de spits tot nu toe niet op voor het Nederlands elftal, tot teleurstelling van Emegha. “Ik heb zeker gehoopt dat ik voor Oranje werd geselecteerd. Het zit me niet dwars, maar ik vind het wel jammer”, gaf hij aan in een interview met ESPN in maart.

Emegha is overtuigd van zichzelf, blijkt als hij op bezoek komt bij Matchday: “Ik geloof honderd procent dat ik impact kan hebben op Oranje. Ik ben een ander type spits dan de anderen. Ik doe niemand tekort, iedereen is goed. Ik heb respect voor iedereen.” Over zijn aanstaande overstap naar Chelsea kan de Hagenees niet veel zeggen: “Ik heb geen droomclub, man. Ik wil gewoon elk jaar zoveel mogelijk prikken. Als spits moet je alleen maar prikken. Dan gaat er een grote club komen, daar moet ik ook prikken. Dat is mijn doel, man: gewoon prikken. Gewoon maximale wat ik eruit kan halen.”

