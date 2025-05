Koeman krijgt vlak voor interlandperiode heel goed nieuws

Ronald Koeman heeft zijn luxe penthouse aan de kust van Noordwijk eindelijk verkocht, zo weet Bekende Buren. De bondscoach heeft de vraagprijs van het appartement meerdere keren verlaagd, wat succes heeft gehad.

De woning is gelegen op de bovenste verdieping van het 'Domaine Huis ter Duin', met directe toegang tot het strand én de faciliteiten van het vijfsterren Grand Hotel Huis ter Duin. Denk daarbij aan restaurants, wellness, conciërgeservice en een huismeester. Ook heeft het penthouse een prachtig uitzicht over zee.

Het appartement heeft 145 vierkante meter aan woonoppervlak, twee slaapkamers en een riant terras van liefst 103 vierkante meter. Het penthouse van Koeman stond eerst voor 2,7 miljoen euro te koop en na een onsuccesvolle verlaging naar 2.595.000 euro ging het voor 2.395.000 euro opnieuw in de verkoop. Deze vraagprijs, die met 305.000 euro is gedaald, is succesvol gebleken, zo meldt Bekende Buren.

Hoewel dat goed nieuws is voor Koeman, valt er niet heel veel voor hem te juichen. De bondscoach kocht het penthouse in 2020 voor een bedrag van 1.298.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 2,5 miljoen euro. Op basis daarvan zou Koeman een verlies van 105.000 euro hebben geleden.

Koeman woonde overigens zelf niet meer in het appartement. Hij kocht vorig jaar een woning van 3,4 miljoen euro in het Gooi en brengt daar zijn tijd door.

Foto’s penthouse Ronald Koeman in Noordwijk

