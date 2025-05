'Emegha maakt absolute toptransfer: contract voor zes seizoenen, akkoord kwestie van tijd'

Van een uitverkiezing voor het Nederlands elftal is het nog niet gekomen, maar heeft zich met zijn uitstekende prestaties in Frankrijk wél in de kijker gespeeld van de Engelse top. Wat heet: zowel Voetbal International als Fabrizio Romano meldt dinsdagmorgen dat Chelsea de 22-jarige spits uit Den Haag deze zomer alvast wil vastleggen. Het is dan de bedoeling dat Emegha, die nu nog onder contract staat bij Strasbourg, in de zomer van 2026 de overstap maakt naar Stamford Bridge.

Emegha is een product uit de geroemde jeugdopleiding van Sparta. De spits sloot in de zomer van 2020 definitief aan bij de Rotterdamse hoofdmacht, waarvoor hij uiteindelijk 39 wedstrijden speelde. Daarin scoorde hij drie keer. Geen denderende statistieken, maar Antwerp FC had begin 2022 genoeg gezien. De Belgen telden een bedrag van twee miljoen euro neer voor de komst van Emegha. Zijn periode in Antwerpen was echter van korte duur. Hij verruilde Antwerp FC een halfjaar later voor Sturm Graz, dat iets meer dan drie miljoen euro betaalde om hem naar Oostenrijk te kunnen halen.

Het huwelijk tussen Sturm Graz en Emegha verliep een stuk succesvoller. Hij speelde in totaal 36 wedstrijden voor de Oostenrijkse topclub, goed voor tien doelpunten en vijf assists. Zijn goede prestaties in Oostenrijk bekroonde hij een jaar na zijn komst met een transfer naar Strasbourg. De Fransen hadden veel vertrouwen in de Nederlander, die hen liefst dertien miljoen euro kostte. Dat vertrouwen heeft Emegha tot op heden dubbel en dwars terug weten te betalen. Na zestig wedstrijden staat de teller op 23 doelpunten en vijf assists. Emegha is een vaste waarde in de selectie van Jong Oranje, maar ontbreekt vanwege een blessure op het komende EK.

Toptransfer lonkt

Dat toernooi heeft Emegha niet nodig om een transfer af te dwingen. Voetbal International meldt dinsdagmorgen dat de spits in de belangstelling staat van Chelsea. De club uit Londen wil hem in de zomer van 2026 definitief laten aansluiten, wat betekent dat hij in het komende seizoen ‘gewoon’ nog het shirt van Strasbourg zal gaan dragen. “Strasbourg en Chelsea zijn van dezelfde eigenaar en dus is het logisch dat Chelsea op zoek naar versterking bij de buren kijkt. De club van eigenaar Todd Boehly wil Emegha ophalen bij Strasbourg en maakt daar momenteel werk van”, zo schrijft het weekblad. Emegha zou een contract van zes jaar aangeboden hebben gekregen. Volgens VI is een akkoord ‘een kwestie van tijd’.

Fabrizio Romano maakte afgelopen nacht al melding van de belangstelling van Chelsea voor Emegha. “GEEN kans voor de 22-jarige spits om Strasbourg deze zomer te verlaten; hij zal de aanval in Europa leiden als belangrijk onderdeel van het project”, zo klinkt het. Strasbourg verzekerde zich dankzij de zevende plek in de Ligue 1 van plaatsing voor de play-offs voor een ticket in het hoofdtoernooi van de UEFA Conference League. Emegha krijgt dus mogelijk de kans om zich op een mooi podium te laten zien in Europa. De Nederlander heeft bij zijn huidige club nog een contract tot medio 2028.

