'Gakpo zou Liverpool-vertrek slechts voor drie clubs willen overwegen'

Liverpool is bereid om mee te werken aan een zomers vertrek van indien het juiste bedrag op tafel komt, zo claimt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg (Sky). De Nederlandse aanvaller zou een vertrek bij The Reds enkel voor drie clubs willen overwegen. Eén daarvan is Bayern München, dat volgens Plettenberg reeds zijn interesse kenbaar heeft gemaakt bij het kamp-Gakpo.

Gakpo (26) verruilde PSV anderhalf jaar geleden voor een transfersom van 42 miljoen euro voor Liverpool. De 38-voudig Oranje-international was afgelopen seizoen weliswaar niet wekelijks verzekerd van een basisplaats, maar wel van grote waarde voor het kampioenselftal van trainer Arne Slot. In 49 officiële wedstrijden was Gakpo achttien keer trefzeker en leverde hij zeven keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. De geboren Eindhovenaar ligt bij Liverpool nog vast tot medio 2028, maar een zomers vertrek is volgens Plettenberg mogelijk als 'het juiste bod binnenkomt'. Verschillende clubs zouden al naar Gakpo hebben geïnformeerd.

"Gakpo is geïnformeerd over de interesse van Bayern", schrijft Plettenberg op X. "Max Eberl (technisch directeur van Bayern München, red.) houdt contact. Meer speelt er op dit moment niet", weet de transferjournalist. Plettenberg claimt dat Gakpo Liverpool voor slechts drie clubs zou willen verlaten, waar Bayern er eentje van is. De andere twee noemt de journalist niet bij naam, maar Gakpo heeft in het verleden in een interview met The Times laten vallen dat hij als kind foto's van toenmalig FC Barcelona-spelers als Ronaldinho en Samuel Eto'o op zijn slaapkamer had hangen, waardoor die club mogelijk een optie zou kunnen zijn.

Bayern, dat vandaag (donderdag) de transfervrije komst van verdediger Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) wereldkundig maakte, lijkt zich deze zomer met minimaal één vleugelspeler te willen versterken. De club is niet geheel tevreden over de bijdragen van Kingsley Coman en Serge Gnabry. Daarnaast heef Leroy Sané zijn aflopende contract nog niet verlengd; de oud-speler van Manchester City zou bij Tottenham Hotspur kunnen terugkeren in de Premier League. Plettenberg onthulde eerder deze week al dat Gakpo op de shortlist van Bayern staat, waarop ook spelers als Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) en Rafael Leão (AC Milan) zouden voorkomen.

