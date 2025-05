Slot moet vrezen voor vertrek Nederlander: 'Hij praat al met Bayern'

Arne Slot moet zich mogelijk zorgen gaan maken over een vertrek van (26). De linksbuiten van Liverpool en het Nederlands Elftal zou al in gesprek zijn met Bayern München, volgens het Duitse Sky Sports.

In Beieren is men al flink op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Momenteel zijn Serge Gnabry en Kingsley Coman de enige specialisten op die positie, maar mogelijk vertrekt een van beiden bij Der Rekordmeister. Daarmee zou de weg vrij worden gemaakt voor Cody Gakpo.

Gakpo kwam dit seizoen in 35 Premier League-duels in actie voor Liverpool, maar stond tevens maar 61% van alle wedstrijden in de basis. Slot rouleerde onder andere met Luis Diaz, die vaak een zekerheidje was. Gakpo won in zijn tweede seizoen in Engeland de titel en kan dromen over nog meer prijzen, of kiezen voor meer speeltijd/een nieuw avontuur. De Nederlander is volgens het Duitse Sky Sports al in gesprek met de Duitse topclub. Gakpo heeft nog een contract voor drie seizoenen in Engeland, waardoor de transfer niet goedkoop zou zijn.

Gnabry en Coman speelden beiden dit seizoen zo'n 1300 minuten in de competitie, maar kunnen geen geweldige statistieken overleggen. De hoop is dat Gakpo dat wel zou kunnen doen. De linksbuiten van Oranje scoorde dit seizoen tien keer en gaf vier assists in bijna 2000 speelminuten in de competitie. Bayern denkt tevens aan Kaoru Mitoma (Brighton), Rafael Leao (AC Milan), terwijl Nico Williams (Athletic Bilbao) en Jamie Gittens (Borussia Dortmund) iets lager op het lijstje staan.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern are now also considering Cody #Gakpo in their search for a high-profile left winger!



The 26 y/o Dutchman is on the shortlist behind Kaoru Mitoma and Rafael Leao. There has already been contact regarding Gakpo – and still is. Max Eberl likes him.



Gakpo is… pic.twitter.com/WpjBOa8Y7e — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 26, 2025

