Arne Slot speelt hoofdrol in discussie over nieuwe trainer Ajax

Ajax is volop op zoek naar een nieuwe trainer, nu Francesco Farioli er de brui aan heeft gegeven. Michael Reiziger en Erik ten Hag werden genoemd als belangrijke kandidaten voor de opvolging van de Italiaan, maar door beide opties kan nu al een streep. Reiziger heeft zijn contract bij Jong Oranje op maandag met twee jaar verlengd, terwijl Ten Hag de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen wordt. Maar wie gaat er dan wel bij Ajax aan het roer staan?

Tijdens de NOS Voetbalpodcast wordt de huidige situatie in Amsterdam doorgelicht. Jeroen Elshoff weet waar de volgende trainer van Ajax aan moet voldoen. "Ik denk dat ze wel iemand moeten zoeken die goed kan samenwerken, uiteindelijk zijn de ideeën van Farioli en Ajax wel een andere kant op gegaan." Arman Avsaroglu komt met nog een advies voor Alex Kroes. "Ik denk dat het wel verstandig is om nu een Nederlander te nemen en iemand die ook doorheeft dat de onmogelijkheden bij Ajax groter zijn dan de mogelijkheden."

Dan valt de naam van Ron Jans. De succescoach van FC Utrecht heeft zijn trainerspensioen al in zijn hoofd zitten, maar heeft in november 2024 besloten in ieder geval nog één seizoen in de Domstad actief te zijn. Jans, die in september 67 wordt, is volgens Jeroen Grueter geen echte optie voor Ajax. "Hij wil dat helemaal niet", stelt de commentator. Collega Elshoff denkt hetzelfde, maar Avsaroglu verwacht dat Jans de Amsterdammers geen 'nee' zou verkopen.

Arne Slot als argument

Ook John Heitinga wordt genoemd. "Ik vind dat eigenlijk de meest interessante keuze, omdat hij nu een jaar heeft kunnen afkijken bij Arne Slot", deelt Grueter. "Daar zal hij toch wel wat van geleerd hebben." Ook Avsaroglu vindt Heitinga een goede optie. "Spelers zijn ook altijd tevreden over hem, alleen maar positieve verhalen, onder andere van Tadic." Elshoff komt dan met advies voor Heitinga: "Ik zou het niet doen als ik hem was. Je zit op een geweldige trein in Liverpool. Waarom zou je nu haast gaan maken, terwijl je misschien nog zoveel te leren hebt en zo gewaardeerd wordt in die stad."

Elshoff vindt Marcel Keizer, die tussen 1 juli en 21 december 2017 al aan het roer stond bij Ajax, dan een betere optie. "Ik vind dat hij geen eerlijke kans heeft gehad." De commentator vertelt waar dat door komt. "De situatie-Nouri was verschrikkelijk, waar hij goed mee om is gegaan. Hij heeft nooit een kans gehad van Marc Overmars. Die heeft hem geen cent gegeven, terwijl zijn opvolger (Ten Hag, red.) zakken met geld kreeg. Hij (Keizer, red.) heeft grote clubs getraind en daar was hij geliefd." Zo was de trainer in 2018 en 2019 coach van Sporting Lissabon. Ook valt de naam van Slot weer in de beargumentatie van Elshoff. "Hij is beste vrienden met Slot, die hebben samen een voetbalvisie uitgerold. Slot is heel positief over Keizer." Arno Vermeulen is minder fan van laatstgenoemde. "Ik vond hem niet zo sterk overkomen."

Jansen en Van der Gaag?

Van Pascal Jansen wordt verwacht dat hij graag blijft zitten waar hij nu zit, namelijk New York City. Dan noemt Vermeulen Mitchell van der Gaag. "Hij heeft een verleden bij Ajax, heeft een verleden met Ten Hag", weet Elshoff te noemen. "Hij staat al even stil, maar wil heel graag hoofdtrainer worden." Zijn laatste dag als trainer was 30 juni 2021, toen hij Jong Ajax onder zijn hoede had. Vervolgens was hij assistent bij de A-selectie en bij Manchester United. "Ik vind het een interessante naam." De heren komen aan het eind van deze discussie met een conclusie. "Het ligt niet echt voor de hand", vindt Avsaroglu. Elshoff sluit af door te zeggen dat een ervaren coach wel heel handig kan zijn met de Champions League-campagne in het verschiet.

