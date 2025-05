Ten Hag legt uit waarom terugkeren bij Ajax geen optie was

Erik ten Hag was in beeld bij Ajax om Francesco Farioli op te volgen, maar koos ervoor zijn loopbaan te vervolgen bij Bayer Leverkusen. Tijdens zijn presentatie legt de trainer uit waarom hij heeft besloten dat een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA geen optie was voor hem.

Ten Hag werd al langer in verband gebracht met Bayer Leverkusen, dat Xabi Alonso dreigde te verliezen aan Real Madrid. Afgelopen week ontstond er ook interesse vanuit Ajax, nadat Farioli had besloten de samenwerking na een seizoen te beëindigen. Hoewel hij eerder tussen 2017 en 2022 met veel succes in Amsterdam had gewerkt, besloot hij niet terug te keren. In plaats daarvan werd de Nederlander maandag gepresenteerd in Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brobbey krijgt zelfs ná het seizoen nog een forse domper te verwerken

Tijdens de presentatie van Ten Hag in Leverkusen, ging het uiteraard over Ajax. Daar maakte de trainer duidelijk dat een terugkeer nooit aan de orde is geweest. “Ik heb nog steeds een heel goede relatie met mensen bij Ajax, maar ik wilde in het buitenland werken”, begon de oefenmeester zijn uitleg. “We hebben zoveel bereikt met Ajax, maar ik wil nu niet terugkijken. Wat in het verleden ligt, is niet meer belangrijk. Ik wens Ajax het allerbeste en het is een geweldige club. Ik weet zeker dat ze weer succesvol zullen zijn, maar het was niet het juiste moment. Ik heb het niet overwogen, want ik was al heel ver met Leverkusen.”

LEES OOK: Reiziger verschaft Ajax duidelijkheid

Er staat Ten Hag een flinke klus te wachten deze zomer, aangezien er met Jonathan Tah, Jeremie Frimpong en Florian Wirtz meerdere sterkhouders op weg naar de uitgang zijn. Daar heeft de oefenmeester wel begrip voor. “Als een team zo succesvol is, zullen er altijd spelers in de belangstelling staan. Dat is ook goed, maar ik ben er ook zeker van dat we een nieuw succesvol team kunnen bouwen met nieuwe spelers. Dat wordt een fantastisch proces”, kijkt hij reikhalzend uit naar zijn nieuwe klus.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd' 🔗

👉 Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’ 🔗

👉 Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler 🔗