Brobbey krijgt zelfs ná het seizoen nog een forse domper te verwerken

Met het mislopen van de landstitel met Ajax verliep de slotfase van het seizoen al erg teleurstellend voor , maar na de bekendmaking van de selectie van het Nederlands elftal voor de interlands tegen Finland en Malta kunnen we al helemaal stellen dat deze voetbaljaargang voor de spits in mineur eindigt. Brobbey behoorde in maart nog tot de spelersgroep voor het tweeluik met Spanje in de Nations League, maar heeft maandag géén uitnodiging ontvangen van Ronald Koeman.

Zo krijgt het seizoen 2024/25 een passend slot voor Brobbey. De Amsterdammer was vorig jaar nog een van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft de voorbije maanden weinig tot niet zijn stempel kunnen drukken. Waar hij het seizoen 2023/24 afsloot met 22 doelpunten in 43 wedstrijden in alle competities én deel uitmaakte van de selectie van Oranje voor het EK in Duitsland, kwam hij in de voorbije jaargang niet verder dan zeven doelpunten in 44 duels én loopt hij een uitverkiezing voor de eerste kwalificatieduels van Oranje richting het WK van 2026 dus mis.

Dat is een hard gelag voor Brobbey. De spits speelde zijn beste wedstrijd van het afgelopen seizoen misschien wel in het shirt van het Nederlands elftal. In de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de groepsfase van de Nations League in september vorig jaar was hij een absolute plaag voor de Duitse defensie. Vooral zijn directe tegenstander Jonathan Tah kwam handen en voeten tekort in de duels met de sterke spits, die met een assist een belangrijk aandeel had in de uiteindelijke 2-2. Brobbey was twee maanden later trefzeker in de uitwedstrijd tegen Bosnië en kwam in de return tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League nog als invaller binnen de lijnen, maar heeft nu dus helemaal geen oproep gehad.

Brobbey moet ploeggenoot voor zich dulden

Koeman kiest voor de interlands tegen Finland en Malta - die in het teken staan van de start van de kwalificatiereeks richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada - voor Memphis Depay en Wout Weghorst. Daarmee krijgt Weghorst de voorkeur boven Brobbey. Weghorst moest de dubbele ontmoeting met Spanje in maart aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Hij is inmiddels alweer een kleine twee maanden fit en is door Koeman dus meteen weer bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald. Op basis van de recente optredens van Weghorst en Brobbey valt de keuze van Koeman ook te verdedigen. Brobbey was op 23 februari voor het laatst trefzeker voor Ajax, Weghorst scoorde in de laatste zes wedstrijden drie keer (tegen Willem II, FC Groningen en FC Twente).

Ook geen Jong Oranje voor Brobbey

Brobbey had nog wel opgeroepen kunnen worden voor Jong Oranje, dat deelneemt aan het EK onder 21. Bondscoach Michael Reiziger liet in oktober vorig jaar echter al doorschemeren dat hij geen beroep zou doen op Brobbey. “Ik weet niet of ze dan rustig zullen slapen, want als speler wil je voetballen, maar ik denk wel dat ze dat station al voorbij zijn”, zo reageerde Reiziger in het programma Goedemorgen Eredivisie op een vraag van Hans Kraay junior over de mogelijke deelname van Micky van de Ven, Xavi Simons, Bart Verbruggen en Brobbey aan het jeugd-EK. “We werken ook al aan een elftal. De jongens die bij het grote Oranje spelen zullen niet terugkomen, dat is logisch”, zo klonk het destijds.

Brobbey speelde zeventien interlands voor Jong Oranje. Daarin scoorde hij negen keer. Voor het Nederlands elftal staat de teller na acht wedstrijden op één doelpunt.

