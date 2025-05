Kieft wijst medeschuldige aan voor mislukt seizoen Brobbey

was in het voor Ajax dramatisch verlopen seizoen 2023/24 een van de weinige lichtpunten in Amsterdamse dienst en dat creëerde vanzelfsprekend verwachtingen voor het afgelopen seizoen, maar hij slaagde er niet in zijn goede prestaties een passend vervolg te geven. Wim Kieft zag Brobbey, áls hij de kans kreeg, falen in het afmaken. De voormalig voetballer benoemt tegelijkertijd een andere factor die het moeilijker maakte voor de spits.

Ajax haalde Brobbey in de zomer van 2022 terug naar Amsterdam, nadat de club hem al een halfjaar had gehuurd van RB Leipzig. Zijn avontuur in Duitsland was uitgelopen op een grote teleurstelling. Eenmaal terug bij Ajax slaagde de spits er in eerste instantie niet in een basisplaats te veroveren. Daar kwam gedurende de voorbereiding op het seizoen 2023/24 verandering in. Brobbey behield zijn basisplaats en zou in een inktzwart seizoen uitgroeien tot sterkhouder bij Ajax, in 43 wedstrijden in alle competities goed voor 22 doelpunten en elf assists. Daarmee speelde hij zich zelfs in de EK-selectie van het Nederlands elftal.

Ronald Koeman deed tijdens dat toernooi echter enkel in de slotminuten van de halve finale een beroep op Brobbey. Eenmaal terug in Amsterdam deed de nieuwe trainer Francesco Farioli het in eerste instantie erg rustig aan met de aanvaller. Brobbey werd uiteindelijk de eerste keus van Farioli in de punt van de aanval, maar doelpunten bleven uit. In de eerste seizoenshelft was hij in de Eredivisie enkel trefzeker tegen PEC Zwolle. Na de winterstop volgden drie competitietreffers, waarvan de laatste op 23 februari tegen Go Ahead Eagles. Brobbey eindigde uiteindelijk op zeven doelpunten in alle competities. “Met interesse las ik deze week wat Ajax’ technisch directeur Alex Kroes allemaal vertelde over de plannen van de club richting het nieuwe seizoen en in het bijzonder wat hij vertelde over Brobbey”, zo begint Kieft zijn column voor De Telegraaf.

‘Speelwijze Farioli niet in voordeel Brobbey’

“De conclusie was dat het Ajax beter lijkt om Brobbey te laten gaan. Hij verdient een groot salaris en brengt niet het rendement dat je verwacht van een Ajax-spits”, zo vervolgt de oud-voetballer. Kieft vraagt zich echter af welke club Brobbey wil kopen na een seizoen waarin hij slechts vier keer heeft gescoord in de Eredivisie. “Eigenlijk heeft Wout Weghorst het als pinchhitter beter gedaan dan Brobbey”, stelt Kieft. Hij plaatst wel meteen een kanttekening bij de mindere prestaties van Brobbey. “De kanttekening daarbij is wel dat het voetbal dat Farioli Ajax liet spelen niet in het voordeel van spitsen is. Het was defensief, weinig creatief en dan wordt het lastig als je voorin op goede ballen wacht. Als hij ze wel kreeg, faalde Brobbey te vaak in het afmaken en kwamen de goals niet die Ajax nodig had.”

Brobbey kon zich begin dit kalenderjaar al verheugen op de interesse van West Ham United, ondanks een teleurstellend verlopen eerste seizoenshelft. Ajax lijkt te hopen dat zich deze zomer opnieuw een club meldt voor de spits. Kieft vraagt zich echter af of Brobbey er wel verstandig aan doet om een transfer te maken. “Toch vertegenwoordigt Brobbey meer waarde of kapitaal dan Weghorst. Daarom zou ik zeggen, laat hem nog een jaar bij Ajax spelen onder een trainer die wél het Ajax-voetbal wil spelen. Als een spits vanaf de voorbereiding wordt neergezet in een aanvallend en attractief elftal is er meer te halen”, stelt Kieft. “Bij Ajax hoort een eerlijke concurrentiestrijd te zijn en daarin heeft Weghorst het uiteindelijk beter gedaan. Maar in het grote plaatje blijft Brobbey ook de betere voetballer, is hij opgeleid bij Ajax en geschikter om in een aanvallend systeem te spelen.”

