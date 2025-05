Nu het seizoen van Ajax voorbij is, klinkt er plots een compleet ander geluid over Brobbey

Met slechts vier competitietreffers is voor velen de grote teleurstelling van het afgelopen seizoen bij Ajax, maar van Henk Spaan krijgt de spits ‘gewoon’ een ruime voldoende op zijn rapport. Dat heeft niets te maken met zijn voetballende prestaties. Spaan houdt, zo schrijft hij, rekening met ‘de verzachtende omstandigheden’.

Het seizoen 2023/24 verliep voor Ajax rampzalig, maar Brobbey wist als een van de weinige spelers te ontsnappen aan de malaise. De Amsterdammer was dat seizoen 22 keer trefzeker in 43 wedstrijden in alle competities en speelde zich daarmee in de EK-selectie van het Nederlands elftal. Brobbey slaagde er echter niet in de goede prestaties een passend vervolg te geven. Voor de winterstop wist hij in competitieverband enkel tegen PEC Zwolle het net te vinden. In de tweede seizoenshelft maakte Brobbey in de Eredivisie drie doelpunten, zijn laatste op 23 februari. Hij eindigde uiteindelijk op zeven doelpunten in 44 duels in alle competities.

Artikel gaat verder onder video

Een teleurstellend seizoen dus voor Brobbey, maar Spaan toont zich allesbehalve kritisch op de spits. Brobbey krijgt zelfs een 6,5 als rapportcijfer. “Brobbey wordt net zo hard aangevallen door leipketels en lapzwansen als door voorstoppers en fluitgasten, maar ik hou rekening met de verzachtende omstandigheden”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. Velen hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd wat er met Brobbey aan de hand was. Volgens Spaan ‘een in kikkerland vaak gekwaakte retorische vraag’. “Nou, misschien was er wat in zijn leven aan de hand waarover hij liever niet sprak. En misschien wil hij daarom wel graag een transfer naar een vriendelijker buitenland. Door mij wordt Brobbey succes gewenst en hartelijk uitgezwaaid. Voetballen verleer je evenmin als fietsen”, zo klinkt het.

LEES OOK: Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe

Weghorst krijgt lager cijfer

Volgens het Algemeen Dagblad is Brobbey een van de vijf ‘steunpilaren’ bij Ajax die azen op een vertrek in de zomer. Een transfer van Brobbey zou goed nieuws betekenen voor Wout Weghorst, die in de tweede seizoenshelft veelal genoegen moest nemen met een rol als invaller. Hoewel Weghorst vaker trefzeker was, krijgt hij van Spaan een lager rapportcijfer dan Brobbey (6). “In een seizoen waarin sommige mensen misprijzend termen gebruiken als ‘des Ajax’ en het ‘Ajax-DNA’, is het des te opvallender dat Weghorst geen onverdeelde impopulariteit geniet. Het applaus bij wissels, in- of uitgaand, klinkt altijd hartelijk. Acht doelpunten en twee assists helpen daarbij (Weghorst eindigde op elf doelpunten en twee assists in 33 wedstrijden in alle competities, red.)”, zo schrijft Spaan.

“De nagels-op-het-schoolbord sensatie voel ik vooral bij een pass in de diepte voor de spits”, vervolgt de columnist. “Bijna alle voetballers winnen aan snelheid bij een ingezette sprint. Weghorst lijkt aan snelheid in te boeten. Je kunt hem beter aanspelen dan diep sturen. En hem niet filmen. Daar kan de man slecht tegen, bleek”, doelt Spaan op de actie van Weghorst na afloop van het laatste competitieduel met FC Twente.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗