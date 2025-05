'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit'

Ajax heeft besloten om de koopoptie van doelman Lima Magalhaes niet te lichten, meldt het Portugese Record. De Amsterdammers konden de gehuurde Braziliaan voor drie miljoen euro overnemen, maar zien hier toch vanaf.

Matheus zal deze zomer terugkeren bij het Portugese SC Braga, maar daar ligt de toekomt van de Braziliaanse goalie niet, zo schetst Record. Matheus zou mikken op een terugkeer naar Brazilië en mag zich verheugen op de belangstelling van enkele clubs uit zijn thuisland, waaronder Gremio. In Braziliaanse media gaan de geruchten al dat de doelman een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Braziliaanse club. Matheus heeft bij Braga nog een contract tot medio 2027, waar een afkoopclausule van 25 miljoen euro in staat. De verwachting is wel dat Braga met minder genoegen zal nemen voor de ervaren doelman.

Afgelopen winter kwam Matheus op huurbasis naar Ajax, nadat de club Diant Ramaj zag vertrekken naar het Duitse Borussia Dortmund. Samen met Jay Gorter moest de Braziliaan uitmaken wie de stand-in van Remko Pasveer zou worden. Deze strijd werd gewonnen door de 33-jarige Matheus. Hij verving Pasveer toen hij een aantal maal verstek liet gaan vanwege een blessure.

Matheus kwam, mede door de blessure van Pasveer, tot tien wedstrijden in het Ajax-shirt. Na zijn eerste optredens kon hij rekenen op de nodige complimenten, maar al snel kwam er ook kritiek. Zo ging hij in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de fout door een terugspeelbal van Steven Berghuis op te pakken, waardoor de Spartanen een vrije trap kregen. Hieruit viel ook de 0-1.

Met het vertrek van Matheus heeft Ajax momenteel nog maar één doelman onder contract staat voor het komende seizoen: Jay Gorter. Pasveer beschikt in de Johan Cruijff ArenA namelijk over een aflopend contract, al is de club wel in gesprek met de 41-jarige doelman om het contract te verlengen. Een akkoord is echter nog niet bereikt.

