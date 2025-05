Miljoenenaankoop die volledig flopte bij Ajax had 'best bij het type spel van Farioli gepast'

Ajax heeft in de laatste speelronde een stunt van Sparta nodig om alsnog kampioen van Nederland te kunnen worden, maar volgens Willem Vissers zou een kampioenschap voor de Amsterdammers vooral om andere redenen ‘sensationeel’ zijn. De verslaggever van de Volkskrant doelt niet alleen op het feit dat de spits van Ajax minder doelpunten heeft gemaakt dan de topschutters van Almere City en RKC Waalwijk én het doelsaldo van een ‘counterploeg’, maar benoemt ook het vertrek van enkele spelers die ‘best bij het type spel van Francesco Farioli hadden gepast’.

Wie voorafgaand aan dit seizoen had voorspeld dat Ajax op de laatste speeldag van de Eredivisie nog kans zou maken op de landstitel, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Na een rampzalig verlopen seizoen - waarin Ajax in de KNVB-beker werd uitgeschakeld door de amateurs van Heracles, een historische nederlaag leed tegen Feyenoord en uiteindelijk op de vijfde plek eindigde - verwachtte niemand een hoge eindklassering. “Maar Farioli bracht iets teweeg in Amsterdam. Sowieso het arbeidsethos, maar daarnaast ook geloof, nederigheid, controle, vrolijkheid en enthousiasme. Hij verkocht zichzelf goed”, zo schrijft Vissers op de website van de Volkskrant.

‘Alsof Brobbey een neef naar Ajax had gestuurd’

Bovendien liet Farioli zijn spelers in hun kracht voetballen. Zo revancheerden Josip Sutalo en Anton Gaaei zich voor hun dramatisch verlopen eerste seizoen in Amsterdam, kon Youri Baas onverwacht excelleren als centrale verdedigen en nam de vorig jaar nog volop bekritiseerde Kenneth Taylor zijn elftal regelmatig bij de hand. Dat lukte Brian Brobbey niet. De spits was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar haalde de voorbije jaargang een zeer teleurstellend niveau. “De meestal als eerste keus gebruikte spits van Ajax, Brobbey, heeft in de Eredivisie vier doelpunten gemaakt. Vier. En als je naar die doelpunten kijkt, zie je dat hij de bal soms niet eens helemaal goed raakt”, schrijft Vissers. Pijnlijker: “Brobbey scoorde minder dan Junior Kadile en Oskar Zawada, topschutters van de gedegradeerde clubs Almere City en RKC.”

Volgens Vissers was het soms ‘alsof Brobbey een neef naar Ajax had gestuurd’. “Zo onbeholpen. Bijna nooit was hij in vorm. Telkens viel hij bij persoonlijke duels; dan klonk een gil door het stadion. Mede daardoor kreeg hij ook weinig bescherming van de arbitrage, want de scheidsrechters dachten: daar heb je hem weer.” Brobbey was in het voor Ajax dramatisch verlopen vorige seizoen nog goed voor achttien treffers en negen assists in de Eredivisie. Daarmee was hij bij 28 van de in totaal 74 gemaakte doelpunten direct betrokken. Deze jaargang staat de teller bij Brobbey, met nog één wedstrijd te gaan, op slechts vier doelpunten en drie assists. Daarmee heeft hij een klein aandeel in het Amsterdamse ‘succes’.

Had Ajax Bergwijn en Akpom goed kunnen gebruiken?

Topscorers bij Ajax in de Eredivisie zijn Wout Weghorst en Kenneth Taylor, beiden met negen doelpunten. “Niemand bij Ajax maakte in de Eredivisie trouwens meer dan negen doelpunten. Het doelsaldo is door een schier eindeloze reeks zuinige zeges dat van een counterploeg: 65-32”, zo schrijft Vissers. Het gebrek aan doelpunten lijkt Ajax uiteindelijk ook op te breken in de titelstrijd met PSV. Zoals de NOS zondagmorgen schrijft: Noa Lang is productiever dan Mika Godts, Bertrand Traoré en Brobbey bij elkaar. Ajax zag afgelopen zomer ‘doelpunten’ vertrekken. “Voorafgaand aan het seizoen had Ajax opruiming gehouden onder de aanvallers, om de sporen van de vorige technisch directeur Sven Mislintat te wissen”, zo schrijft Vissers.

De verslaggever zag ‘ook degenen die best hadden gepast bij het type spel van Farioli’ de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekken. “George Mikautadze is nu aardig op dreef in Frankrijk, met elf goals en zes assists bij Lyon. Steven Bergwijn is sinds kort kampioen van Saudi-Arabië, met Al-Ittihad. Chuba Akpom vertrok in de winterstop, met drie doelpunten”, zo klinkt het. Daarbij moet wel gezegd worden dat vooral Mikautadze totaal niet uit de verf kwam bij Ajax. De Georgiër werd in de zomer van 2023 voor veel geld door Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar kwam in negen duels niet tot scoren. Hij speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Metz, waarna hij afgelopen zomer voor een bedrag van dertien miljoen euro definitief vertrok uit Amsterdam. Metz verkocht hem vervolgens met 5,5 miljoen euro winst door aan Lyon.

‘Sensationeel’

Volgens Vissers zou het ‘sensationeel’ zijn als Ajax alsnog kampioen wordt. “De snel verspeelde negen punten voorsprong staan daar nog los van. Ajax voetbalde als een subtopper uit het oude Italië, maar dan in het rood-witte jasje van de iconische club uit Nederland”, zo klinkt het.

