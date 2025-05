Bijna heel Nederland juicht omdat Ajax titel misloopt: ‘Grootst denkbare compliment’

Door een treffer van Wout Weghorst halverwege de tweede helft leek Ajax alles in eigen hand te houden, maar de gelijkmaker van FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl diep in de blessuretijd dompelde de Amsterdammers in diepe rouw. Het doelpunt van FC Groningen, waardoor Ajax het kampioenschap als sneeuw voor de zon zag verdwijnen, leidde niet alleen op de thuisvakken in de Euroborg tot een vreugde-explosie, maar ook in veel andere stadions. Volgens Mike Verweij is dat ‘feitelijk het grootst denkbare compliment’ voor Ajax.

Het zal niemand zijn ontgaan. De gelijkmaker van Blokzijl in minuut negen van de blessuretijd betekende dat niet Ajax, maar PSV bij aanvang van de laatste speelronde de beste papieren heeft in de titelstrijd. Het verschil tussen PSV en Ajax is één punt in het voordeel van de Eindhovenaren, die zich zondagmiddag bij winst op Sparta kronen tot kampioen van Nederland. Een groot deel van het land hoopt dat de formatie van coach Peter Bosz inderdaad aan het langste eind trekt, zo werd afgelopen woensdag wel duidelijk.

“De diepe wond die Ajax woensdagavond in Groningen (2-2) opliep, zal - als PSV zondag zoals verwacht geen misstap maakt bij Sparta - lang nodig hebben om te helen. Na het mislopen van de twee weken geleden bijna zekere 37e landstitel zal het ‘Helemaal niets in Amsterdam’ uit volle borst worden gezongen”, zo schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. Dit was woensdagavond na de zinderende ontknoping in Groningen al het geval. In de Euroborg klonk het zelfs al na de gelijkmaker van Thom van Bergen vroeg in de tweede helft. “Ajax is nu de Kop van Jut. Henk ten Cate (2007), Martin Jol (2010) en Frank de Boer (2016) weten er overigens alles van. Als Ajax het kampioenschap op de valreep misloopt, dan kunnen de fans van alle andere clubs in Nederland hun geluk niet op”, stelt Verweij.

‘Twente-supporters met lach op gezicht, FC Groningen juicht alsof de Champions League was gewonnen’

Dat zag de clubwatcher woensdagavond al bevestigd worden. De titelstrijd wordt weliswaar pas op de laatste speeldag beslist, maar na afloop van de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax had het in een aantal stadions al alle schijn dat PSV landskampioen was geworden. “Na FC Twente - AZ verlieten de supporters van de thuisclub de Grolsch Veste met een lach op hun gezicht, omdat Ajax was gestruikeld en Wout Weghorst geëmotioneerd van het veld beende. FC Twente had zojuist de beste play-off-plek om Europees voetbal aan AZ verspeeld”, doelt Verweij op de 2-3 nederlaag. “FC Groningen is voor de mogelijke play-offs waarschijnlijk Luciano Valente en Etienne Vaessen kwijt vanwege een schorsing, maar vierde het gelijkspel tegen Ajax alsof de Champions League was gewonnen.”

Bij FC Utrecht en Feyenoord bleef het gelijkspel van Ajax in Groningen evenmin onopgemerkt. “Bij FC Utrecht, dat dit seizoen een uitgelezen kans miste om derde te worden, en bij Feyenoord, dat zich kapot moet schamen dat het achter dit Ajax is geëindigd, verkneukelden de fans zich ook. Net als de supporters van AZ, de club die de Amsterdammers vijf punten afhandig maakte, maar negentien punten minder heeft”, zo schrijft Verweij. Waar de afkeer van Ajax dan vandaan komt? “Enerzijds door de houding ‘Wij zijn Ajax, wij zijn de beste’, de welbekende Amsterdamse arrogantie, die er in de jeugdopleiding al wordt ingestampt. Het bijzondere is dat Francesco Farioli dit seizoen juist de bescheidenheid zelve is. Hij was zelfs te nederig, had vijf wedstrijden voor het einde met negen punten voorsprong moéten uitspreken dat Ajax voor de titel ging en vertrouwen moeten uitstralen.”

‘Zelfs op de dag dat PSV kampioen kan worden, gaat het veel over Ajax’

Verweij noemt Ajax vervolgens ‘de Douglas-spar in Kroondomein Het Loo’. “Waarbij alle andere bomen in Nederland in de schaduw staan. De prijzenkast is met 36 kampioensschalen, twintig KNVB-bekers, twee wereldbekers, vier Cups met de Grote Oren (Europa Cup I en Champions League), de Europa Cup II, UEFA Cup en drie Europese Super Cups voller dan die van alle andere clubs. Uit de officiële jaarverslagen van het seizoen 2023/24 blijkt dat Ajax in totaal ruim 89 miljoen euro aan commerciële inkomsten heeft, PSV 48,5 miljoen en Feyenoord 38,9 miljoen. Ook qua social media-bereik is er een gapend gat tussen Ajax en de twee traditionele topdrieclubs, laat staan de rest van de Eredivisie. Dat er op tv meer mensen naar het competitieduel Ajax - Fortuna Sittard (682.000) keken dan naar het Champions League-treffen Juventus - PSV (559.000) in dezelfde week, spreekt ook boekdelen.”

“Hoewel het ‘Helemaal niets in Amsterdam’ na de ontgoocheling in Groningen bij de Ajax-fans, -spelers en -bestuurders zondag bij een voorsprong van PSV door merg en been zal gaan, is het feitelijk het grootst denkbare compliment”, schrijft Verweij. “Zelfs op de dag dat PSV kampioen kan worden, gaat het veel over Ajax. En alles wat je aandacht geeft groeit.”

