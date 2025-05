Fans PSV gaan los na 1-1 bij Ajax, spreekkoor in de Euroborg

Een spectaculair moment in de Nederlandse titelstrijd. FC Groningen kwam woensdag kort na de pauze op 1-1 tegen Ajax, waarna gejuich losbarstte in het Philips Stadion, waar PSV tegen Heracles Almelo speelt.

Thom van Bergen maakte na ruim vijftig minuten zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Vlak voor het doel dook hij op achter Jorrel Hato, na een voorzet van Stije Resink. Met zijn uitgestoken been wist hij de bal binnen te schieten via de onderkant van de lat.

Artikel gaat verder onder video

Virtueel gaat PSV daardoor aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren leiden op het moment van schrijven met 4-0 tegen Heracles Almelo en hebben een virtuele voorsprong van twee punten op Ajax. Het gejuich was luid te horen in Eindhoven, terwijl in Groningen werd gezongen: โ€œHelemaal niets in Amsterdam.โ€

Volg de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax in ons liveverslag!

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video's te bekijken via X

Thom van Bergen brengt de Euroborg in extase ๐Ÿคฏ#groaja — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2025 Groot feest in het Philips Stadion na gelijkmaker FC Groningen! ๐Ÿ‘#psvher — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2025

