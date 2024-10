Jong Oranje laat vier grote namen thuis voor EK 2025: 'Een gepasseerd station'

Jong Oranje gaat tijdens het EK van 2025 geen beroep doen op enkele grote namen die nog speelgerechtigd zouden zijn. , , en hoeven niet op een oproep te rekenen, verklapt bondscoach Michael Reiziger.

Oranje heeft zich als winnaar van Groep C al gekwalificeerd voor het EK, dat in juni 2025 wordt afgewerkt in Slowakije. Bij Goedemorgen Eredivisie wil Hans Kraay junior van Reiziger weten of hij plannen heeft met Brobbey, Van de Ven, Simons en Verbruggen, of dat het viertal een vrije zomer krijgt.

Het viertal zit normaliter al bij de selecties van het ‘grote’ Oranje. “Michael, even over het EK. Daar mogen Brobbey, Van de Ven, Simons en Verbruggen nog aan meedoen. Kun jij iedereen uit de droom halen en die jongens rustig laten slapen, door te zeggen dat jij ze niet gaat proberen mee te nemen?”, vraagt Kraay.

Reiziger bevestigt dat Jong Oranje geen thema meer is voor de vier spelers. “Ik weet niet of ze dan rustig zullen slapen, want als speler wil je voetballen, maar ik denk wel dat ze dat station al voorbij zijn.” De bondscoach bevestigt dat hij het viertal niet zal oproepen. “Dat lijkt me ook logisch. We werken ook al aan een elftal. De jongens die bij het grote Oranje spelen zullen niet terugkomen, dat is logisch.”

