Kraay noemt Ihattaren plots een 'patiënt': 'Ik ben geen patiënt, man'

stond na afloop van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax (0-2) voor de camera van ESPN. De aanvallende middenvelder, die als invaller zijn rentree beleefde, had een paar vriendelijke onderonsjes met Hans Kraay junior. Op het eind reageerde hij echter ferm, toen hij door Kraay een ‘patiënt’ werd genoemd.

Kraay wilde van Ihattaren weten hoe hij zeker weet dat de aanvallende middenvelder niet opnieuw een terugval krijgt. “Omdat ik in eerste instantie keihard heb gewerkt aan mezelf en m’n eigen situatie. Ik heb heel veel dingen links moeten laten liggen om weer terug te komen”, antwoordde het voormalig toptalent, dat zijn eerste Eredivisie-wedstrijd speelde sinds april 2021.

Daarna kreeg Ihattaren de vraag wanneer hij het gevoel kreeg dat hij zich weer volledig moet gaan toewijden aan zijn terugkeer. “Het moment dat ik terugkwam uit Praag, direct na de ramadan”, zeo Ihattaren, doelend op zijn terugkeer na zijn mislukte dienstverband bij Slavia Praag. “Ik heb heel goed met familie gesproken. Ze stonden er niet achter dat ik meteen weer ging voetballen. Ze wilden dat ik eerst aan mezelf ging werken. Ze weten dat ik een goed mens ben, maar je moet heel veel dingen daarbuiten ook op een rij hebben. Uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Ik heb veel hulp gehad, veel mensen om me heen gehad. Het is maandenlang goed gegaan. Nu moet ik doorpakken.”

“Ik moet het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ik ben goed opgevangen door het team”, aldus Ihattaren, die niet bang is voor een terugval. “Nee, iedereen heeft een terugvalletje. Ook jij, Hans.” Kraay reageerde verrast: “Terugvalletje?” Ihattaren antwoordde: “Iedereen heeft een terugvalletje in z’n leven.” Daarna gaf Kraay met een knipoog toe: “Eigenlijk zit ik ook op terugvalletjes.” Ihattaren moest lachen. “Deze man, joh.”

Ihattaren kon ook lachen om de kritiek van Kraay op voormalig psycholoog Bram Bakker, die beweerde dat Ihattaren binnen een halfjaar voor Oranje kan spelen. “Heb je niet tegen ‘m gezegd: ‘Bram, bemoei je niet met voetballen’”, wilde Kraay weten. “Dat hopen jullie, dat ik dat zeg”, lachte Ihattaren. “Nee, dat heb ik niet gezegd. Hij mag roepen wat hij wil roepen. Ik weet dat ik heel veel aan Bram heb, buiten het voetbal om. Het is echt een goed mens. Voor de rest kan ik er vrij weinig over zeggen. Ook hij maakt fouten.”

Kraay noemt Ihattaren een patiënt

Aan het eind van het interview zei Kraay: “Dan spreken we af dat we allebei geen terugvalletje krijgen. Doe je moeder de groeten. Ik mankeer niets hoor. Jij bent een patiënt, ik niet.” Ihattaren was verrast, waarna Kraay de opmerking snel nuanceerde. "Niet meer", zei de verslaggever. Ihattaren: “Ik ben geen patiënt, man. Nooit geweest. Ik ben tot mezelf gekomen, vriend. Ik zie je snel weer.”

