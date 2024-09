Kritiek op psychiater die Ihattaren helpt: ‘Dit werkt averechts’

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, vindt dat psychiater Bram Bakker te veel druk op legt. De psychiater heeft hoge verwachtingen van de 22-jarige aanvallende middenvelder en denkt zelfs dat Ihattaren over een half jaar weer in het Nederlands elftal kan spelen.

Ihattaren moet na mislukte pogingen bij onder meer Ajax, Samsunspor en Slavia Praag zijn eerste minuten voor RKC Waalwijk nog spelen. De middenvelder werd afgelopen week gepresenteerd door de hekkensluiter van de Eredivisie, maar de verwachtingen zijn inmiddels alweer hooggespannen.

“Deze jongen is 22 jaar en gaat een sensatie worden op de Nederlandse velden. Ja, daar mag je mij best op afrekenen straks. Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel veel talent. Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan. Zo goed is hij. En ik zie iemand die ontzettend graag wil en die topfit is”, zei Bakker in een interview met het Algemeen Dagblad.

Uitspraken over Ihattaren zorgen voor onbegrip

Deze uitspraken vallen niet in goede aarde bij Elfrink. “Al die verwachtingen creëren, zelfs via een psychiater, werkt averechts”, plaatst de journalist, die denkt dat je niet ongestraft 3,5 jaar kunt stilstaan, op X. “Wat relativering na al het gedoe en kijken waar het schip strandt, lijkt een 'normale' grondhouding. Verras de wereld maar. Dit legt meteen weer druk op de zaak.”

Collega-journalist Maarten Wijffels is ook allerminst te spreken over de uitspraken die Bakker doet bij zijn werkgever. “Dat je dit roept als hulpverlener. Bijzonder”, luidt zijn korte, maar krachtige mening.

