Zo verliep de rentree van Mohamed Ihattaren tegen Ajax

beleefde zondag zijn langverwachte rentree op het voetbalveld. De 22-jarige aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk viel tegen zijn oude club Ajax in de slotfase in.

Al vanaf het moment dat hij zich voor het eerst warmliep in de eerste helft werd Ihattaren toegezongen door het thuispubliek. ‘Mootje Ihattaren!’, daalde neer vanaf de tribunes van het Mandemakers Stadion.

In de tachtigste minuut was het dan eindelijk zo ver: Ihattaren mocht invallen voor Chris Lokesa en speelde zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie sinds 24 april 2021, toen in het shirt van PSV. Ten tijde van zijn invalbeurt stond het 0-1 voor Ajax; in de vierde minuut van de blessuretijd bepaalde Mika Godts de eindstand op 0-2.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Henk Spaan noemt opvallende naam als 'beste aankoop Ajax sinds Hakim Ziyech'

Bemoedigende balcontacten Ihattaren

De meeste balcontacten van Ihattaren waren bemoedigend. Zijn korte passes kwamen doorgaans aan op de plek van bestemming en in minuut 91 voerde hij ook verdedigend werk uit: Ihattaren liep terug richting het eigen zestienmetergebied en zette Godts van de bal. Een dieptepass op Oskar Zawada in minuut 89 was te scherp, waardoor een grote kans op de 1-1 uitbleef.

Hij is terug!



Mohamed Ihattaren maakt na tweeënhalf jaar zijn rentree in de eredivisie. Hij komt in het veld als RKC 1-0 achterstaat tegen Ihattarens oude ploeg Ajax. Onder luid gejuich betreedt hij het veld.



Mis niks: https://t.co/QrVb8imrNR pic.twitter.com/0YJM0QkABZ — NOS Sport (@NOSsport) September 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ihattaren laat vrijdagochtend 'een traantje' en spreekt over Oranje

Mohamed Ihattaren hoopt op korte termijn zijn debuut te kunnen maken voor RKC Waalwijk.