Ihattaren definitief vertrokken uit Tsjechië, Slavia Praag maakt de reden bekend

Slavia Praag heeft het vertrek van bevestigd. De Tsjechische club meldt in een kort statement dat beide partijen gezamenlijk hebben besloten de samenwerking te beëindigen.

"De speler sprak onder meer de wens uit om zich op zijn carrière te richten in het bijzijn van zijn directe omgeving en zijn familie. Slavia steunt hem volledig in deze keuze", schrijft Slavia zondagavond. Het doorlopende contract van de 22-jarige aanvaller is dus ontbonden.

Zo komt er na iets minder dan vier maanden een einde aan de samenwerking, voordat Ihattaren een officiële wedstrijd heeft gespeeld voor Slavia. Het is opnieuw een mislukt hoofdstuk in zijn turbulente voetbalcarrière. Als aanstormend talent bij PSV stond hij hoog aangeschreven, maar hij verloor onder Roger Schmidt zijn basisplaats en werd in 2021 verkocht aan Juventus. Voor die club speelde hij nog geen wedstrijd. Juventus verhuurde Ihattaren zonder succes aan Sampdoria en Ajax.

Onder begeleiding van Gerald Vanenburg werkte Ihattaren aan zijn conditie en in april 2022 maakte hij minuten voor Jong Ajax en Ajax 1. Uiteindelijk maakte Ajax echter geen gebruik van een optie tot koop, waardoor Ihattaren in januari 2023 transfervrij werd. Een transfer naar Samsunspor ketste op het laatste moment af in augustus 2023, waarna Ihattaren in december terechtkwam bij Slavia. Daar tekende hij een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor drie extra seizoenen.

Een paar maanden geleden waren de signalen rondom Ihattaren nog positief, zo klonk het in Tsjechië. "Hij verbleef in Dubai, raakte wat kilo's kwijt en kweekte wat spiermassa. Alles leek veelbelovend rond de jaarwisseling", schreef iSport eerder deze maand. Trainer Jindřich Trpisovsky van Slavia liet destijds weten dat Ihattaren 'het goed doet'. "Hij is een paar procent vooruitgegaan. Hij heeft een individueel plan dat hij nu al een maand volgt en dat zal hij blijven doen in januari. Het plan is om hem fit te krijgen en aan de A-ploeg toe te voegen, maar dat kan nu nog niet. Het is voor een groot gedeelte aan hem."

Ihattaren ging daarna, in januari, mee op trainingskamp naar Portugal. Daar zouden echter dingen hebben plaatsgevonden die niet door de beugel konden. “De club heeft zijn escapades onder het tapijt geschoven, maar iSport is op de hoogte van disciplinaire misdragingen in het hotel aan het eind van januari.” Slavia maakte op 30 januari bekend dat Ihattaren zou aansluiten bij de B-ploeg, waar hij zou gaan werken aan zijn fitheid. Na de berichtgeving over de vermeende escapades op trainingskamp was echter al duidelijk dat Ihattaren in Nederland was.