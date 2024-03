en Yasmine Driouech lijken zich in zwaar vaarwater te bevinden. Het koppel heeft op sociale media stappen gezet die kunnen duiden op relatieproblemen.

Het juicekanaal Reality FBI meldt dat Ihattaren en Driouech alle gezamenlijke foto's hebben verwijderd, dat ze allebei hun profielfoto hebben veranderd, dat elkaars namen zijn verwijderd uit de Instagram-bio's en dat ze elkaars familieleden hebben ontvolgd. Wel volgen ze elkaar nog.

Ihattaren en Driouech maakten in mei vorig jaar bekend dat ze elkaar het jawoord hebben gegeven. Ondertussen loopt een zaak tegen Ihattaren voor de vermeende mishandeling van Driouech in februari 2023, toen ze nog niet getrouwd waren.

Ihattaren verbond zich in december vorig jaar, in het bijzijn van zijn partner, aan Slavia Praag. Sindsdien werkt hij toe naar zijn rentree op het voetbalveld. Het laatste nieuws dateert van 30 januari, toen Slavia bekendmaakte dat Ihattaren in het B-team is geplaatst om te werken aan zijn fysieke gesteldheid.

