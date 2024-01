Hélène Hendriks oordeelt spijkerhard over nieuwe zaak Mohamed Ihattaren

Hélène Hendriks heeft bij De Oranjewinter gereageerd op de nieuwe zaak rondom . De presentatrice van het avondprogramma ziet dat de jonge middenvelder het keer op keer voor elkaar krijgt om negatief in het nieuws te verschijnen.

Hendriks ziet ‘een never ending story’ bij Ihattaren. “Het is áltijd iets met hem”, zegt de presentatrice van het avondprogramma. Jack van Gelder vindt het doodszonde dat de voormalig middenvelder van PSV en Ajax zo vaak negatief in het nieuws komt, en heeft zelfs een beetje medelijden.

Heel veel wilde het Openbaar Ministerie er vrijdagmiddag niet over loslaten. Vermoedelijk gaat het om de mishandeling van Yasmine Driouech, met wie Ihattaren in mei vorig jaar in het huwelijksbootje stapte. “Het kan alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend”, schreef het AD.

Ook Valentijn Driessen gaat in op een ‘vreemd’ detail rond de vervolging. “Die aangifte blijft gewoon staan bij het OM”, ziet Driessen. Ihattaren speelt sinds kort bij Slavia Praag, waar men in eerste instantie zeer is te spreken over de ontwikkelingen rondom de middenvelder.

