Mohamed Ihattaren vervolgd voor mishandeling op 11 februari 2023

wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari 2023. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van informatie van het ANP. Bovendien wordt Ihattaren, die in het verleden actief was voor onder meer PSV en Ajax en nu bij Slavia Praag zijn loopbaan nieuw leven probeert in te blazen, aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van bedreiging op 7 oktober 2022.

Heel veel wil het Openbaar Ministerie er momenteel niet over loslaten. Vermoedelijk gaat het om de mishandeling van Yasmine Driouech, met wie Ihattaren in mei vorig jaar in het huwelijksbootje stapte. “Het kan alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend”, schrijft het AD.

Het nieuws komt juist op een moment dat het weer de goede kant op leek te gaan met Ihattaren. De oud-speler van PSV en Ajax dook onlangs op bij Slavia Praag, waar hij inmiddels hard werkt aan een rentree binnen de lijnen. Ihattaren vertrok in de zomer van 2021 bij PSV en tekende een contract bij Juventus. Dat verhuurde hem meteen weer door aan Sampdoria, waar hij echter vrijwel van de radar verdween. Ajax bood hem een halfjaar later een kans op eerherstel en Ihattaren leek het vertrouwen van de Amsterdammers terug te betalen, maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan een korte invalbeurt in de bekerfinale tegen uitgerekend PSV (2-1 verlies).

Ihattaren leek begin augustus aan de slag te gaan bij het Turkse Samsunspor, maar door die overgang werd op het laatste moment een streep gezet. Volgens Samsunspor kwam Ihattaren opeens met ‘onaanvaardbare’ aanvullende eisen op de proppen. In februari vorig jaar werd de voetballer al aangehouden omdat hij werd verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Een paar maanden eerder werd Ihattaren ook al aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging.