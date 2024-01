Mohamed Ihattaren begint uitstekend aan het jaar 2024

Het jaar 2024 is uitstekend begonnen voor . De 21-jarige aanvallende middenvelder plaatst op zijn Instagram-stories in ieder geval een foto waaruit blijkt dat hij keihard werkt aan zijn rentree op het veld bij Slavia Praag, de Tsjechische club die begin december de gok met hem aandurfde.

De foto die Ihattaren plaatst heeft hij overgenomen van zijn privétrainer van SPS Performance, dat onder meer Karim Benzema, Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch en Jesse Lingard tot de clientèle mag rekenen. Zo te zien is Ihattaren momenteel nog in de sportschool bezig om zijn noodzakelijke fitheid op te bouwen om in het nieuwe jaar van waarde te kunnen zijn voor zijn Tsjechische werkgever.

Ihattaren is nog jong, maar kan nu al terugkijken op een zeer opmerkelijke carrière. De aanvaller annex middenvelder gold als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van PSV en schopte het uiteindelijk tot de hoofdmacht, waar hij eveneens nadrukkelijk zijn kwaliteiten liet zien. Wegens onenigheid met toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt vertrok Ihattaren bij de Eindhovense club.

De Utrechter verkaste naar de Italiaanse grootmacht Juventus, die hem direct verhuurde aan Sampdoria. Voor beide clubs speelde Ihattaren geen minuut, waardoor hij vervolgens de pikante terugkeer naar Nederland maakte. Ajax huurde de aanvaller, maar ook in Amsterdam kon Ihattaren geen indruk maken. Hij speelde één officiële wedstrijd in Ajax 1, uitgerekend in de verloren bekerfinale tegen PSV. Na enkele maanden verdween Ihattaren opnieuw van de radar en kon hij vertrekken uit Amsterdam.

Slavia Praag geeft de aanvaller een nieuwe kans, nadat zijn zeer korte avontuur bij Samsunspor abrupt ten einde kwam. Slavia bezet momenteel de tweede plaats in de Tsjechische competitie en staat vijf punten achter op Sparta Praag. In de Europa League-groepsfase draait Slavia uitstekend: de ploeg eindigde bovenaan in een poule met AS Roma, Servette FC en Sheriff Tiraspol. Als groepswinnaar mag de club de tussenronde van het toernooi overslaan; groepsgenoot Roma werd daarin - opnieuw - gekoppeld aan Feyenoord.