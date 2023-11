Veiling gesloten: Ihattaren lijdt megaverlies op herenhuis in Vleuten

De veiling van het herenhuis van in Vleuten is gesloten. De afmijnsom is donderdagochtend uiteindelijk bepaald op 744.000 euro. Daarmee lijdt Ihattaren een flink verlies. De oud-speler van onder meer PSV en Ajax kocht het huis vorig jaar nog voor 962.500 euro.

In oktober werd bekend dat het herenhuis van Ihattaren in Vleuten de executieverkoop in zou gaan. Begin september onthulde De Telegraaf dat twee deurwaarders in opdracht van waterschap de Dommel en meubelbedrijf Sucasa uit Amsterdam beslag hadden gelegd op de woning van Ihattaren vanwege een schuld van 5.000 euro. Vural Bilgili van Sucasa liet weten dat Ihattaren meubels kocht voor zijn moeder en een deel van de kosten betaalde, maar een eettafel van 2.800 euro niet.

Artikel gaat verder onder video

Gerda Frankenhuis van De Telegraaf kondigde destijds al aan dat er een kans was dat de woning van Ihattaren via een veiling verkocht zou worden. Dat is donderdagochtend dus gebeurd. Na 52 biedingen werd de veilig gesloten. De afmijnsom is bepaald op 744.000 euro. Door bijkomende kosten komt het totaalbedrag uit op 744.820,53 euro. In april zette Ihattaren het huis te koop voor 925.000 euro. De vraagprijs werd in de daaropvolgende maanden verlaagd tot 895.000 euro en vervolgens tot 850.000 euro. Een executieverkoop vindt doorgaans plaats wanneer een huiseigenaar niet aan de betalingsverplichting voldoet. De woning kan vervolgens via een executieveiling aan geïnteresseerden worden aangeboden.