Herenhuis van Mohamed Ihattaren gaat executieverkoop in

Het herenhuis van in Vleuten gaat de executieverkoop in. De veiling van de woning van de clubloze speler vindt plaats op 16 november, zo valt op Funda te lezen.

Begin september onthulde De Telegraaf dat twee deurwaarders in opdracht van waterschap de Dommel en meubelbedrijf Sucasa uit Amsterdam beslag hadden gelegd op de woning van Ihattaren vanwege een schuld van 5.000 euro. Vural Bilgili van Sucasa liet weten dat Ihattaren meubels kocht voor zijn moeder en een deel van de kosten betaalde, maar een eettafel van 2.800 euro niet.

Gerda Frankenhuis van De Telegraaf kondigde destijds al aan dat er een kans was dat de woning van Ihattaren via een veiling verkocht zou worden. "Ik heb gesproken met de man waar hij een op maat gemaakte eettafel had besteld. Die zegt ook: het gaat niet zozeer om het bedrag, het is echt een principekwestie geworden. Als hij het niet betaalt – en daar lijkt het op, want in maart is er al een rechtszaak geweest – dan gaat zijn huis in de executieverkoop", zei de verslaggever in een video-item.

In april zette Ihattaren het huis te koop voor 925.000 euro. De vraagprijs werd in de daaropvolgende maanden verlaagd tot 895.000 euro en vervolgens tot 850.000 euro. Een executieverkoop vindt doorgaans plaats wanneer een huiseigenaar niet aan de betalingsverplichting voldoet. De woning kan vervolgens via een executieveiling aan geïnteresseerden worden aangeboden. Huizen bij een executieverkoop worden doorgaans voor een lagere prijs dan de daadwerkelijke waarde verkocht.