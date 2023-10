PSV verloor de grip op Ihattaren: 'Dáár is het misgegaan'

(21) is enorm afgegleden in de voetballerij de laatste jaren. Een aantal jaar geleden brak hij door onder Mark van Bommel bij PSV, leek hij de nieuwe rechtsbuiten te worden van het Nederlands elftal, maar onder Roger Schmidt viel de voetballer heel ver weg in Eindhoven. PSV’er maakte het van dichtbij mee en blikt er desgevraagd op terug.

“Mo is anders”, begon Teze bij Kick 'T Met van Ziggo Sport nog lovend over zijn oude ploegmaat. “Toen hij bij PSV was, was hij echt different. Aan de bal is hij ontzettend goed, maar voetbal is niet alleen aan de bal zijn. (…) Maar hij moet het zelf doen. Wij kunnen niet zijn patta’s aan doen en voor hem gaan spelen.”

En in die momenten zonder bal schuurde het enorm met trainer Schmidt, zag Teze. “Onder hem was het ook rennen en vliegen. En dat zie je bij Mo, maar bij meer Marokkaanse voetballers. Die zijn heel goed aan de bal, maar bij voetbal komt meer kijken dan dat”, zei de rechtsback. “Verdedigen, taken uitvoeren, in de discipline blijven.”

Juist dat waren elementen waarin Ihattaren duidelijk minder was dan Schmidt van hem vroeg. “Daar is het misgegaan, man”, doelde Teze op de periode onder Schmidt en de redenen voor de breuk met de Duitser. “En als je eenmaal in die sleur zit naar beneden, dan is het lastig als je niet omhoog weet te klimmen. En hij was ook echt nog jong.”

Teze maakte de aftakeling van Ihattaren – die later nog bij Ajax en Juventus terechtkwam, maar ook daar niet meer de weg omhoog kon vinden – van dichtbij mee, maar had niet heel veel direct contact met hem. “Pablo Rosario was heel goed met hem. Denzel Dumfries was aanvoerder en heeft vaak met hem gesproken. Ik niet echt, ik kwam pas net in de kijken.”