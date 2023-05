Ihattaren komt met opmerkelijk trouwnieuws: 'Mr. & Mrs. Ihattaren'

Zeer opmerkelijk nieuws rond Mohammed Ihattaren. De oud-Ajacied is dinsdag getrouwd met Yasmine Driouech. Een half jaar geleden was de relatie tussen beiden nog ten einde gekomen, ondanks dat ze hun verloving al naar buiten hadden gebracht.

Vandaag (dinsdag) komt Ihattaren echter met het nieuws naar buiten dat hij alsnog in het huwelijksbootje is gestapt. Dat is zeer opmerkelijk, aangezien er heel veel te doen was over de relatie tussen Ihattaren en Driouech. Dat was volgens diverse bronnen aanleiding voor de onrust rondom Ihattaren, wiens leaseauto van Ajax in vlammen op ging. Desondanks bleef het duo lang samen, totdat de relatie in november om de klippen liep.

Het liefdeskoppel verwijderde alle foto’s op de sociale media en bracht naar buiten dat ze uit elkaar gingen. Ditmaal staan de tortelduifjes weer samen op de foto op Instagram, met ringen en het bijschrift dat ze getrouwd zijn. ‘Mr. & Mrs. Ihattaren’, schrijft de voetballer, die recentelijk zijn huis verkocht en samen met Yasmine van plan schijnt te zijn om naar Dubai te verhuizen. ‘Bonnie & Clyde got nothing on us.’

Ihattaren zou van plan zijn om een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan en met zijn geliefde naar Dubai te verhuizen. De familie van de voetballer zou overigens ook niet heel blij zijn met het trouwnieuws: eerder schreef het Algemeen Dagblad nog dat de familieleden van Ihattaren hoopten dat de relatie met Driouech zou crashen. Dat gebeurde weliswaar, maar blijkt dus niet definitief, zo is duidelijk na het huwelijknieuws.