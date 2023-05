Juice Channel komt met opvallend nieuws over carrière Mo Ihattaren

Aan de voetballoopbaan van Mohamed Ihattaren zou weleens op korte termijn een wel heel vroegtijdig einde kunnen komen, als we het Instagram-kanaal @juicechannel_ tenminste mogen geloven. De nog altijd maar 21-jarige aanvallende middenvelder zette eerder deze week zijn herenhuis in Vleuten te koop en zou zijn poging om weer fit te geraken bij zijn club Juventus definitief willen staken.

Volgens het online roddelkanaal houdt de verkoop van het herenhuis in Vleuten verband met een naderend einde van de carrière van Ihattaren. Het gevallen toptalent zou namelijk van plan zijn in Dubai te gaan samenwonen met zijn partner, influencer Yasmine Driouech. In februari van dit jaar deed de politie nog een inval in diezelfde woning toen Ihattaren verdacht werd van het mishandelen van zijn partner, waarvoor hij ook enige tijd vast zat.

Artikel gaat verder onder video

Daarna kwam het tóch weer helemaal goed tussen de twee, waardoor Ihattaren nu dus zou overwegen bij zijn vriendin in te gaan trekken. "Gisteren hebben we al gedeeld dat Mo Ihattaren zijn huis te koop heeft gezet", schrijft @juicechannel_. "Wij hebben daarna meerdere bronnen gesproken die vertellen dat hij van plan is om met Yasmine te gaan verhuizen naar Dubai. Yasmine wil al een langere tijd daar gaan wonen en als alles rond is gaan ze samen daarheen."

Mocht de informatie van het online roddelkanaal kloppen, dan lijkt dat het einde van de voetballoopbaan van Ihattaren te betekenen. De middenvelder werd sinds januari 2022 door Ajax gehuurd van Juventus, maar na een reeks incidenten besloot de club in oktober van dat jaar de koopoptie ter waarde van 2 miljoen euro, die in het huurcontract was opgenomen, niet te lichten. In januari keerde Ihattaren daarom terug bij zijn Italiaanse werkgever, waar hij volgens de laatste berichten werkte aan zijn fitheid.